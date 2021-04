Oscar 2021: El agente topo viajó desde Chile a Hollywood y sostuvo un Oscar, aunque sea prestado

"A mis 87 años, parto en mi primer viaje a representar a El agente topo en los Premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada", escribió hace seis días Sergio Chamy en su nueva cuenta de Instagram, y de inmediato se convirtió en un viaje que compartió con sus seguidores para reivindicar la forma en que la sociedad ve a los adultos mayores. Así fue que el chileno llevó a Hollywood la esperanza de muchos latinoamericanos.

"No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida...y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba", argumentó el protagonista de El agente topo, una de las películas documentales nominadas para recibir un premio de la Academia de Hollywood.

Fue la primera vez que Chamy viajó en avión, y la primera vez que pisó la alfombra roja de los premios más destacados del cine. El jubilado chileno que se infiltró en un hogar de ancianos para comprobar el estado de la madre de una clienta y mostrar lo que sucedía dentro del centro de larga estadía no hubiese imaginado este momento unos años atrás. "Son tantas las emociones que he vivido que verdaderamente estoy como volando", dijo Chamy a TNT antes de entrar al Union Station donde se llevó a cabo la ceremonia con los invitados, y deseó que otros chilenos puedan llegar hasta a la celebración en un futuro.

Junto al protagonista del documental llegaron también la directora Maite Alberdi y su productora Marcela Santibañez. El agente topo es el primer documental chileno que estuvo nominado en los premios Oscar. Alberdi y Santibañez fueron también las primeras documentalistas chilenas en alcanzar la nominación.

Finalmente, cuando se abrió el sobre que contenía el ganador de la categoría Mejor Documental fue Mi Maestro el Pulpo el que se quedó con el reconocimiento. El filme sudafricano, dirigido por Pippa Ehrlich, era uno de los favoritos luego de haber ganado también el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

El agente topo de Maite Alberdi no logró llevarse el galardón en los premios Oscar 2021, pero Chamy dijo luego de la premiación que se sentía "extraordinariamente bien". "Estoy contentísimo de conocer algo que no pensaba que iba a ser tan increíble”, expresó en un video publicado por la directora en sus redes sociales, y adelantó que verá el documental ganador.

Chamy también compartió su reacción al no llevarse el premio de la academia y dijo que se sentía "un poco triste porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas". "Fue un sacrificio de tres meses que estuvimos metidos ahí en el hogar y por el contenido pensé que podíamos ganar”, dijo.

De todas formas el protagonista de la película se hizo de un Oscar, al menos por unos minutos. Los ganadores de la categoría le prestaron al chileno su estatuilla y se sacó una foto que compartió con los seguidores de la película y quienes deseaban que ganara el premio para completar un viaje único. "¡Que feliz me siento! Mi amigo el Pulpo me prestó su premio y lo importante es eso. Vivir experiencias nuevas y hacer nuevos amigos que llenan el alma y el corazón. Esas son las ganancias de la vida...¡sólo hay que saber encontrarlas!", escribió Chamy en su cuenta de Instagram.