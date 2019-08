Óscar Costa retiró la denuncia por difamación contra exeditora de Ecos

El director de campaña del exprecandidato blanco Juan Sartori, Óscar Costa, retiró la denuncia por difamación e injurias que había presentado contra la periodista Magdalena Herrera, que trabajaba como editora del portal Ecos –propiedad de Sartori– y el pasado 11 de julio dijo en el programa "En la mira" (VTV) que recibió instrucciones del comando de campaña de Sartori con la intención de "atacar" a Luis Lacalle Pou, el ahora candidato blanco a la Presidencia.

En la audiencia de conciliación celebrada este miércoles, las partes llegaron a un acuerdo por el cual Costa retiró la denuncia luego de que Herrera firmó un texto en el que aclaró que "sus dichos no pretendieron afectar el honor y el buen nombre del Sr Oscar Costa contra quién no tiene nada personal. Aclara también que jamás se le instruyó expresamente perjudicar a otros actores políticos, sin perjuicio de mantener su opinión personal de que los artículos enviados revelan cierta tendenciosidad y carecen de ética periodística".

Camilo dos Santos

Herrera dejó de trabajar a principios de julio luego de que se anunciara que el medio se convertiría en un sitio de propaganda a favor de la campaña de Sartori. La editora alega que fue despedida "por un comunicado de prensa" pero que no puede cobrar "subsidio estatal" y asegura que ni la indemnizaron ni le pagaron la liquidación de sus haberes.

“Yo me había negado a publicar ciertas notas, por lo que él ya sabía que yo no iba a formar parte. Por eso dio por descontado y me dijo: ‘Ya cuento con tu renuncia’”, contó en entrevista con El Observador publicada el 6 de julio, y agregó que fue sometida a presiones para “tener que publicar material de opinión que descalificaba a otros precandidatos”. “Yo les dije que se lo publicaba con muchísimo gusto, pero como columna de opinión y firmada. Pero ellos querían que lo publicara como información periodística. Las primeras veces logré que se publicara como opinión. Y ya las últimas veces noté que caía mal. Me empezaba a responder de mala manera: ‘Bueno, no publiques nada’”, contó.