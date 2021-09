Osvaldo Canobbio: "Nos estamos comiendo un garrón, pero Agustín está con una fuerza enorme"

El volante de Peñarol Agustín Canobbio fue notificado el viernes de parte de Conmebol que su control antidopaje del 11 de agosto contra Sporting Cristal, en Lima, dio un resultado adverso. La sustancia que se detectó en la orina de Canobbio fue boldenona que según la Agencia Mundial Antidopaje es una sustancia anabólica prohibida en todo momento de la vida del deportista, es decir, dentro y fuera de la competencia. Este martes el jugador, representado por el abogado Horacio González Mullins, realizará los descargos y luego se sabrá si es sancionado.

Su papá Osvaldo Canobbio, exfutbolista y actualmente entrenador en Liverpool expresó que su hijo está con una fuerza enorme y con ganas de jugar este domingo frente a Boston River. "Agustín va a cumplir 23 años y le han pasado un montón de cosas en tan poco lapso para lo que es la carrera del futbolista. Es muy fuerte en ese sentido, tiene muchas ganas, él lo que me dice siempre es 'yo quiero jugar al fútbol', hasta por momentos no se da cuenta de lo que pasó. Si uno es un ser racional y lee lo que es la boldenona que le apareció en la orina, no entraría en la cabeza de nadie, no es como le pasó a ben Johnson que quiso sacar poquito de ventaja en una competencia, qué ventaja puedo sacar de esto, hay que solamente pensar un poquito y ver para que lado va", expresó este domingo en Punto Penal de canal 10.

Señaló que el ambiente del fútbol es muy cruel y que Agustín se hizo muchos controles antidóping en las últimas semanas. "Se hizo en los clásicos de Conmebol, se hizo uno acá el martes pasado. En Lima también salió sorteado Gary Kagelmacher, pero es vegetariano y no come carne, entonces no le tocó", expresó.

Según indicó Peñarol en un comunicado, "Agustín, así como otros integrantes de la delegación oficial, ingirió durante tres comidas pollo asado y carne en su estadía en Lima", y eso pudo haber sido el detonante del control positivo.

"La noticia nos llegó el viernes al mediodía desde la AUF y empezamos a indagar, abrir el google y leer qué es, qué pasó, porque no entendíamos nada. Impactó, lo que mas me duele es la familia, tengo una familia divina y trato de defenderla a capa y espada. A mi no me gusta todo esto, estar saliendo en la prensa, si tengo que hablar hablo y no tengo nada contra nadie. Esto nos trastocó el andar diario y tranquilo que tenemos en familia. Contra eso actúo y seguiré actuando. Eso duele, molesta, pero con el sentimiento de impotencia que sentimos porque no está en nuestras manos hacer nada".

Osvaldo agregó: "Nos estemos comiendo este garrón y es complicado. El plantel de Peñarol con él es divino, si te cuenta las cosas que vivieron estos días te emociona. Yo me saldría a pelear con todo el mundo pero no es el modo".

Peñarol enfrenta este domingo a la hora 15:30 a Boston River en el Parque Artigas por la tercera fecha del Clausura y Canobbio integra la lista de concentrados.