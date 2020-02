Otra mancha al tigre: Neymar se negó a entrenar

Neymar no tiene paz. Cuando no se va al Carnaval de Rio se enfrasca en una pelea con Edinson Cavani por un penal, organiza una fiesta, o se mete en un lío con el club que deriva en el rechazo de los hinchas que no lo quieren en el club por sus actitudes.

Ahora disparó contra la sanidad de París Saint Germain y se negó a entrenar luego de la goleada del equipo 6-1 del equipo ante Dijón por la Copa Francia.

El diario L’Equipe reveló que después que el jugador no fuera convocado en cuatro partidos para cuidarlo de una lesión, Neymar se molestó.

El brasileño se había lesionado el 1° de febrero contra Montpellier. Y no fue tenido en cuenta ni siquiera en el banco de suplentes ante Nantes (4 de febrero), Lyon (9 de febrero), Dijon (12 de febrero) y Amiens (15 de febrero).

El delantero volvió el 18 de febrero ante Borussia Dortmund por la Champions. Partido jugado en Alemania y que PSG perdió 1-2. El gol de los parisinos lo marcó Neymar.

El brasileño se molestó por quedar afuera y declaró: “Es difícil estar cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente, no fue mi elección, sino cosa del club, de los médicos. Ellos fueron los que tomaron esta decisión, no me gustó”.

Y luego agregó: “Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final”.

Ahora se suma una nueva mancha al tigre ante la revelación del diario galo que informó que Neymar se negó a entrenar.

Los días posteriores a un partido el técnico alemán del PSG, Thomas Tuchel, tiene como norma realizar un entrenamiento. Los titulares realizan una sesión liviana postpartido, mientras que el resto de los jugadores, entre los que entraba Neymar, debían entrenar con normalidad.

Cuando Tuchel pidió a sus jugadores que fueran al campo, Neymar le habría dicho al técnico que estaba descansando y no salió al campo de juego, según reveló el diario francés.

El pasado fin de semana Neymar se hizo expulsar y las suspicacias se dispararon. Hay quienes piensan que el delantero se hizo mostrar la roja a los efectos de escapar a su país para disfrutar del carnaval.

“Si queremos hablar de esa situación, hay que hacerlo desde el principio. Su rival le hizo una falta que llevó al cuarto árbitro a intervenir”, trató de justificar su entrenador.

El viernes previo a esa fecha el ambiente en el club estaba convulsionado debido a que se filtraron videos de los jugadores en una fiesta.

A través de las redes sociales se conocieron varios videos que mostraban a la mayoría de jugadores del PSG disfrutando en la pista de baile por el cumpleaños de los sudamericanos Mauro Icardi, Edinson Cavani y Ángel Di María. Allí aparecía Neymar bailando sin camisa.

Tuchel declaró estar “muy sorprendido de ese video, de esta manera (de festejar). Hemos hablado internamente, pueden estar seguros”.