Pablo Amaro: el apoyo a Evaristo, las críticas a la gestión de Ruglio y el círculo económico positivo

Pablo Amaro, contador, actual consejero de Peñarol y que acompañó al Damianismo en las últimas tres elecciones, se unió junto con Rodolfo Catino a la candidatura de Evaristo González para las próximas elecciones de Peñarol que se celebrarán el 18 de noviembre.

Sobre la decisión adoptada, la gestión del actual presidente Ignacio Ruglio y el proyecto de club al que aspira, Amaro charló con Referí.

"Naturalmente la baja de Juan Pedro (Damiani), un presidente histórico del club, tuvo un impacto relevante y en ese marco creímos, tras varias reuniones, que había que buscar puntos de encuentro y unidad para lo cual teníamos tres condiciones. En primer lugar encontrar a alguien que escuchara a los demás, que procure el trabajo en equipo y que respete las mayorías y que esa sea su forma de encarar el gobierno del club. En segundo término, que sea alguien conocedor del club. Y en tercer orden, que haya liderado proyectos ambiciosos y exitosos en la institución. Esas tres cualidades las vimos en Evaristo", contó Amaro.

"Evaristo está en búsqueda de construcción, de unidad, de escuchar opiniones divergentes para que se construya una mejor solución a cada una de las cosas y con el foco de trabajar en equipo en el futuro consejo, tanto si provienen de su candidatura como de quienes tomaron otras opciones en las elecciones, pero que a partir del nuevo gobierno, que los 11 trabajen en conjunto", manifestó.

"Los proyectos que lideró Evaristo fueron ambiciosos y exitosos, logrando resultados que a priori parecían muy difíciles. Nuestra agrupación aporta unidad a ese trabajo hecho por años. En formativas, Rodolfo Catino también lideró un proceso muy exitoso. Entonces, se junta un equipo que apunta a logros muy desafiantes", agregó.

Amaro se unió a Peñarol en 2014 y trabajó tres años y medio en el área de juveniles. "Tuvimos la suerte de ver salir jugadores como Federico Valderde, Santiago Bueno, Darwin Núñez, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez y los resultados fueron muy exitosos. El club disfrutó de esos jugadores y eso se vinculó con la economía del club generando fuertes ingresos"-

"Con Ruglio se generó un cambio en formativas, cambios que no compartimos, pero los resultados se verán en unos años. Los chicos entran al club con 12 o 13 años y no se puede visualizar entonces hasta dónde llegarán. Peñarol ganó el año pasado una Libertadores sub 20 con chicos que habían entrado al club siete u ocho años atrás. O sea que en tres o cinco años veremos o no el fruto del trabajo de esta gestión en juveniles. Pero sin dudas que mirando hacia adelante es un área donde hay mucho por trabajar", opinó.

Más allá de esa área específica, Amaro considera que Peñarol debe "repensar" toda el área deportiva.

"Eso va desde formativas, de potenciar a los chicos en formativas, del proceso de inserción de los juveniles en el plantel superior. Eso es clave no solo para los logros deportivos sino también para crecimiento institucional del club. Hace tres años, Torres y el Canario Martínez eran casi estrellas, ya habían debutado antes del inicio de la era Ruglio. Hoy hay chicos con participación, pero que creo no se han potenciado adecuadamente y soy de los que piensan que los jugadores del club deben tener más oportunidades en el primer equipo de Peñarol".

"Las transferencias futuras que vaya a hacer Peñarol es uno de los aspectos más relevantes para evaluar. En Peñarol se debe evaluar primero un informe deportivo. El presidente hizo un informe económico, pero le queda en el debe hacer uno deportivo. En este período sufrimos el trago amargo de no ir a dos Copas Libertadores, a la que fuimos quedamos eliminados de octavos de final una fecha antes y este año hicimos la peor campaña de la historia en una Copa Sudamericana", expresó el consejero.

Amaro enfatizó un concepto con conocimiento de causa por razón de profesión: "El club necesita crear un circulo económico positivo: ganar en la cancha, ganar en caja y generar premios, lo cual redunda en múltiples aspectos como por ejemplo valorizar su camiseta. Hay que salir de la falsa dicotomía de ganar en la cancha o ganar en lo económico. No. No ganar en la cancha le hacer perder muchos ingresos al club. Hay que trabajar en Peñarol generando un equilibrio entre lo deportivo y lo económico, y eso empieza potenciando juveniles. La Ciudad Deportiva estuvo muy bien en construirse porque se continuó un proyecto que venía de antes y eso también es parte de poner el foco de ganar en la cancha".

En la dirección deportiva del club se vienen cambios. Ruglio avisó hace meses que Pablo Bengoechea no seguirá en el cargo. "No debe ser un cambio de nombre, sino que la dirección deportiva debe estar asociada a un proyecto de ganar en la cancha y de potenciar a los chicos del club. No hay mejor inversión en un club que la que se hace en juveniles".

Amaro reconoció que para ese cargo " se ha trabajado y conversado, y hay algunos nombres", pero afirmó que la campaña no debe estar basada en nombres sino en "proyectos y modelos de gobierno".

Sobre el informe económico presentado por Ruglio semanas atrás, Amaro comentó: "Es positivo rendirle cuentas a los socios sobre la gestión, pero hay que hacerlo sin medias verdades".

¿A qué se refirió con eso? Amario dio su respuesta: "No se hizo referencia a la caja que tenía el club cuando inició su mandato ni las cuentas a cobrar que dejó el anterior gobierno ni la importancia de la venta de los jugadores de la gestión anterior. Es muy bueno haber disminuido las deudas, pero también debería dejarse constancia que bajó la caja de créditos del club. A nivel de deuda neta, la situación es similar a la de hace tres años. Hoy el club tiene una incógnita de cuánto valen los chicos provenientes de sus formativas. Hay muy buenos, pero no se tiene la claridad que se tenía al inicio de este gobierno con jugadores como Torres o Álvarez Martínez".

"No se presenta toda la información sino parte de la misma y eso sesga la opinión. Quienes conocemos la interna del club sabemos que falta información relevante", agregó.

"El gobierno actual debería darle a los socios y a los demás candidatos las condiciones contractuales de todos los chicos del plantel con el ánimo de brindar transparencia. Hasta el día de hoy no tenemos claro, por ejemplo, cuáles son las condiciones del contrato que se firmó con el Cepillo González", manifestó Amaro.

Sobre la gestión de Ruglio, Amaro valoró la inversión en formativas con la construcción de la residencia para juveniles en la Ciudad Deportiva. "Es una decisión que acompañamos y que debe continuar en el próximo período de Peñarol. Hoy el club tiene más de 12 canchas entre la Ciudad Deportiva, el Centro de Alto Rendimiento, Las Acacias y Los Aromos".

Pero como otro aspecto negativo, Amaro remarcó: "El presidente asumió un rol demasiado presidencialista, no pudo o no supo construir consensos para gobernar. El ejemplo más claro fue la votación 7 a 4 para remover a Bengoechea. Debió gestionarse de mejor manera y evitar una situación de enfrentamiento y lucha política.

Sobre el enfrentamiento con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Amaro dijo que Peñarol debe cambiar: "Peñarol debe integrar el Ejecutivo de la AUF, pero no bajo cualquier condición. El Tribunal de Apelaciones debe cambiar su integración, se debe crear el TAS local y se deben agilizar los caminos para la creación de la Liga Profesional, pero siempre cuidando los intereses de Peñarol".