Pablo Bartol en clave política: críticas al gobierno y a Larrañaga

Pablo Bartol cree que pasó de caminar por la rambla a correr una maratón. Al director del centro educativo Los Pinos, en Casavalle, se le viene esa imagen a la cabeza cuando piensa en los pasos que comienza a dar en la política, junto al equipo del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Así quiso dejarlo claro en una charla organizada por jóvenes de la lista 404, de la que también participó el diputado Martín Lema -moderada por Felipe Paullier- en la que mostró su lado más político.

“Cuando vas a correr una maratón te empezás a mover. Entonces empiezo a decir lo que veo y lo que creo que hay que hacer”, dijo el jueves en la charla “Evolucionar: desafíos en políticas sociales”, realizada en un bar del Cordón que se llenó de militantes blancos de todas las edades.

El Bartol con porte más político opinó en ese encuentro que “el tema de la seguridad es ruptura de códigos de la convivencia social” y que la violencia que eso genera “no se mata con más violencia”. “¿Qué vas a lograr con pasar (a los delincuentes) por arriba con una moto?”, se preguntó en tono irónico. En ese sentido, el director de Los Pinos, al que Lacalle Pou ve como su ministro de Desarrollo Social si llega al gobierno, criticó la medida que propone el precandidato por Alianza Nacional Jorge Larrañaga de que los militares colaboren con la policía, que impulsa en un plebiscito.

“Lo primero que pensamos es que la violencia se mata con violencia. Yo sé que tal vez alguno de ustedes haya firmado (para impulsar el plebiscito) pero esto no se soluciona con militares en la calle. No hay país donde haya funcionado. Lo que hay que hacer es generar oportunidades de desarrollo”, afirmó.



¿Qué son para Bartol las oportunidades de desarrollo? Según explicó, implica desde “tener políticas públicas focalizadas al último de la fila”, ordenar gasto para tener como prioridad al más necesitado”, hasta “invertir en los presos” para recuperar la confianza en el otro. “No queremos tenerle miedo a nadie. Tenemos que pensar qué puedo hacer con el otro”, dijo y agregó: “No necesitamos más policías, necesitamos más profesores de educación física en plazas. Hay que generar dinamizadores”.

Esas soluciones, aclaró, no son inmediatas ni evidentes pero son las que está convencido de que generarán “la integración” a la que apuesta y apostará en caso de que siga corriendo su maratón junto a Lacalle Pou hacia un posible gobierno.

Ajustes y presencia estatal

Si hay un término que le rechina al director de Los Pinos es “ajuste de cuentas”. En el encuentro, manifestó que ese concepto genera que se “baje la percepción del homicida de que haya hecho algo malo”. “Parece que haya solucionado algo que estaba mal. Y nos anestesian a todos de que hay uno menos. Pero no hay uno menos, son más que pasan a tener odio”, dijo.

Cuando la charla estaba por culminar, un hombre que vive en el barrio Marconi contó que su hermano ya no quiere ir a su casa por miedo. A raíz de esa anécdota, le preguntó qué opinaba sobre las demoliciones que el gobierno está realizando en Los Palomares. Bartol le respondió que era un lugar que “había que abrir para que la gente tuviera confianza”. “Eso ha marcado una presencia estatal en lo simbólico. Los vecinos sienten que el Estado está, que no eran alguien a quien defender y ahora lo son. ‘Se acordaron de nosotros’”, agregó. Para el director de Los Pinos es necesario “volver a confiar en el Estado y no denostarlo con que es el mal alumno”. “La transformación es desde el Estado, con programas estatales”, dijo.

Varios minutos antes, Lema había centrado su discurso en la falta de transparencia de organismos públicos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la mala gestión de las políticas sociales. El diputado consideró que no es política social “que haya plata y se reparta”. “No hay un control de bienes por parte del Mides. Estamos entrando en una discrecionalidad que va en contra de la transparencia”, sostuvo.

Lema coincidió con Bartol en que se debe recuperar la confianza en el Estado y consideró que eso implica “que las autoridades estén arriba de los temas”. “Es el ministro en la cancha. Yo más allá de una agenda, me afilio a una gestión. Muchos están de acuerdo sobre a dónde hay que ir, pero el tema es efectivamente ir”, dijo.

Durante la ronda de preguntas, varios manifestaron su adhesión al Partido Nacional desde hace décadas y Bartol les quiso hacer notar que eso no hacía la diferencia: “Lo que importa es que trabajemos todos juntos sin importar de dónde vengamos. Yo llegué a votar al Frente Amplio y no importa qué haya votado antes. Lo que importa es que tengamos el convencimiento de hacia dónde vamos”.

Tuvo un discurso de poco más de media hora en el que mezcló lo técnico con la política, con la que todavía “sigue deshojando margaritas”. Y mientras saca un pétalo que dice “política sí” y otro “política no”, piensa en Lacalle Pou como “un pícaro” que lo va enganchando: “Me voy viendo acorralado pero también me voy entusiasmando”.

Luego de esos más de 30 minutos de Bartol en el traje de un político, quiso cerrar con una especie de termómetro. “Si me aplauden ahora, quiere decir que tengo que meterme en esto”, concluyó y los aplausos no se hicieron esperar.