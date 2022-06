Pablo Da Silveira: instalar una "conducción colectiva" de la Fiscalía de Corte sería una "idea razonable"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, sostuvo que una “conducción colectiva” de la Fiscalía de Corte sería “una idea razonable” y que “ayudaría a una mayor capacidad de respuesta”.

Da Silveira fue consultado en el programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5 sobre el sumario impuesto por el fiscal de Corte Juan Gómez con separación del cargo y el 50% de retención de los haberes al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias y dijo que “no es un hecho usual” pero que Iglesias “tendrá sus oportunidades de defensa y se seguirá el proceso administrativo habitual”.

En ese contexto, al ministro se le preguntó si consideraba que, en el caso de que existiera un colegiado de tres fiscales que gobernara la Fiscalía, se darían más garantías para este tipo de situaciones en particular y para el funcionamiento en general. El jerarca respondió que sería una "idea razonable" pero dijo no estar seguro de que “garantice 100% que esta clase de episodios no puedan ocurrir”.

El ministro también afirmó que este tipo de conformación de la Fiscalía “ayudaría a una mayor capacidad de respuesta” frente a un servicio que “tiene una cantidad de trabajo enorme y compleja con una potencialidad de impacto sobre la vida” de la gente muy grande.

“No tengo una posición, no he profundizado lo suficiente en el tema como para tener una opinión definitiva pero no me parece una locura que haya gente que lo proponga”, expresó.

Las declaraciones de Da Silveira se dan en un contexto en el que el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en diálogo con radio El Espectador este jueves, respaldó la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de instalar un triunvirato en la Fiscalía de Corte.

El exmandatario destacó que si fueran tres los titulares de la Fiscalía serviría para que la responsabilidad no recaiga en una sola persona. Apoyó la propuesta "para que no sea algo tan personalizado" y que el fiscal no esté "en el ojo de la tormenta", declaró.

Asimismo, aseguró que las fiscalías "están precisando un momento de pausa". "Partimos de la base de que las fiscalías están sobrecargadas", expresó Sanguinetti. Con los cambios en materia penal, el expresidente se preguntó si las fiscalías están preparadas para las nuevas exigencias en materias de investigación: "Me da la impresión que no", admitió.

Zubía presentó en 2020 un proyecto de ley que impulsaba que la Fiscalía de Corte pase a ser un órgano colegiado de tres miembros. En su momento – siendo Jorge Díaz el fiscal de Corte - Zubía explicó, en entrevista con El Observador, que la persona que ocupa ese cargo se ha transformado en la persona que tiene más empoderamiento después del presidente de la República y el control que ejerce el Parlamento sobre su actuación "es teórico".

El diputado, exfiscal penal, sostuvo en ese momento que era "necesario limitar las facultades" asumidas por el fiscal general de la Nación.