Pablo Duggan al Kun Agüero: "hijo de puta" y "mala persona" por proponer sacar el peso por el dólar

El periodista argentino Pablo Duggan se refirió en su programa radial del jueves, De Vuelta de Radio 10 a unas viejas declaraciones del exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, en las que proponía abolir el peso y dolarizar a la Argentina.

Por ese comentario lanzado en medio de una transmisión en vivo junto al ex Peñarol Maximiliano Rodríguez, el periodista lanzó una dura reflexión cargada con un montón de insultos para Agüero.

El Kun dijo en mayo de 2022 mientras comentaba en sus redes Villarreal-Liverpool por la Champions: “Para mí, tienen que sacar los pesos. El peso a tomar por culo, que todos ganen su sueldo en dólares, es una moneda que se utiliza en todos los países, ¿el peso para qué lo querés?”.

Casi un año después, Duggan se refirió a esos dichos y expresó muy molesto: "Está hablando desde su lugar de multimillonario. No es que tiene la plata acá en pesos. Hace 20 años que no cobra un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso. Pero él, ¿cuántos Kun Agüero hay?”.

Duggan, que en octubre del año pasado, realizó un informe televisivo en C5N contra el gobierno de Luis Lacalle Pou que en Uruguay generó un duro cruce entre la periodista Patricia Madrid y el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardozo, llamó a darle "un pequeño coscorrón" a Agüero "para que entre en razón".

"Vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta la verdad, las cosas que dice, con todo cariño", expresó el comunicador.

"Es de mala persona el Kun Agüero, no se da cuenta la penetración que tienen sus palabras", manifestó.