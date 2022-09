"Pacha" Sánchez, una oveja negra en la Rural con elogios al campo y la defensa del tamaño del Estado

El acto de clausura de la Expo Prado 2022, desarrollado este sábado en la Rural del Prado, tuvo como componente clave los discursos emitidos desde el Palco Oficial, frente al ruedo, por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés Requena, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

En el palco, colmado de invitados, destacó la presencia de varios ministros de Estado y otros jerarcas, autoridades de la ARU y varios expresidentes de la institución anfitriona, representantes de otras gremiales del sector agropecuario, también de gremiales rurales de países de la región y otros actores de la institucionalidad agropecuaria.

Destacó la ausencia casi total de representantes de la oposición a la coalición de gobierno, especialmente la no asistencia de la intendenta Carolina Cosse, considerando que el predio de exposiciones pertenece a la Intendencia de Montevideo y que en administraciones anteriores el intendente acompañó a la AR en el acto de clausura.

Este año Cosse visitó la Expo Prado un día y recorrió el predio en compañía del presidente de la ARU y de Rafael Ferber, director de Exposiciones.

Quien sí estuvo, y fue la única presencia de un actor de la oposición (al menos de modo notorio), fue el senador Alejandro “Pacha” Sánchez, quien tras los discursos declaró que era "un gusto" estar en la Expo Prado.

Reflexionó luego que “el Uruguay es un país agroexportador por naturaleza y estamos viendo cómo año a año vamos mejorando, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en innovación”.

Sánchez, después de observar el concurso de tropillas entabladas, realizado en el ruedo, señaló que esas demostraciones de trabajo de campo “son muy buenas”.

Destino agroexportador

Dijo, sobre el sector agropecuario, estar “maravillado con los avances que hemos tenido, con las inversiones, y esperemos que siga así, porque Uruguay tiene que seguir invirtiendo en tecnología, en innovación y en conocimiento, pero nuestro destino es agroexportador”.

Sobre el discurso de Gonzalo Valdés, opinó: “La ARU hizo sus reclamos, tenemos que trabajar todos que el Uruguay pueda distribuir el producto de nuestras exportaciones y trabajar para apoyar a los que invierten y a los que trabajan. En ese sentido estamos de acuerdo”.

No obstante, también identificó lo que no le agradó: “Hay algunas cuestiones, como lo es en democracia, que no compartimos, pero las podemos discutir sanamente. El reclamo de que el Estado sea pequeño no lo comparto, el Estado uruguayo tiene que ser eficiente, tiene que ser bueno y eso va a ayudar, por supuesto, a todas las producciones”.

Para Sánchez, “el principal mensaje es que el debate en Uruguay sea respetuoso, sea sano y sea por sobre todas las cosas de orientaciones hacia mejorar el país”.

“Hemos logrado superar muchas dificultades que hemos tenido, hoy Uruguay se está parando en el mundo, tiene que tener una buena negociación de inserción internacional, hay que trabajar para mejorar nuestra inserción internacional y en ese sentido tenemos que poner todos el hombro”, concluyó.

Sánchez realizó las declaraciones en la explanada ubicada delante del Palco Oficial, donde lo común era observar a integrantes de la coalición de gobierno dando declaraciones tras haber estado en el Palco Oficial y lo extraño era su presencia.