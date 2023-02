Padre de Astesiano asegura que su hijo cumplía pedidos de Lacalle Pou: "No le puede decir que no a su jefe"

El padre del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Raúl Astesiano, aseguró que su hijo hizo pedidos de información a la Policía por orden de Luis Lacalle Pou, y criticó que la fiscal Gabriela Fossati no le creyó en principio esta versión en la investigación sobre distintos favores que habría realizado el funcionario.

"Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. ‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe", dijo el padre de Astesiano en entrevista con el diario El País.

Para Raúl, que tiene 76 años y reside en Barra del Chuy (Brasil), su hijo solo realizó "favores". "Parece que algunos viven en otro país. Toda la vida existieron ese tipo de favores", remarcó.

Además, aseguró que está "prácticamente descartada" la "vinculación" del exjefe de la custodia de Lacalle con la falsificación de pasaportes a ciudadanos rusos para que obtuvieran documentación uruguaya, delito por el que se lo imputó en primera instancia en setiembre, antes de que la investigación de su celular derivara en un nuevo caso paralelo por otros delitos.

"‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo"

Entre estos delitos, el padre del imputado afirmó que también está casi descartado que Astesiano haya espiado al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. El custodio compartió imágenes del accidente al secretario personal de Lacalle, Nicolás Martínez, y dijo que al líder sindical había que "matarlo".

Raúl cree que la causa contra su hijo ha evolucionado, cuando antes "la situación estaba muy complicada para él". Declaró que Fossati y Marcos Prieto, abogado de Astesiano, "están cerca de un acuerdo", aunque desde su punto de vista ese acuerdo "no es conveniente" para su hijo.

Visita de Leal a los padres de Astesiano: "Se interesó por la situación de mi hijo"

El padre de Astesiano negó que Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el anterior gobierno del Frente Amplio, le haya ofrecido dinero y ayuda para su hijo en una visita a su casa, como declaró el propio Alejandro.

"Es totalmente falso que Leal me haya ofrecido dinero. Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo", afirmó.

La fiscal Fossati citó a Leal a declarar luego de la afirmación de Astesiano. Luego de conocer el por qué de su citación, Leal declaró a El Observador: "Astesiano es un delincuente y un manipulador. Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender. Él está acusado de montar una asociación para delinquir. Por algo será. No le tengo miedo, ni me va extorsionar".

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que si es cierto que el exdirector de Convivencia pidió dinero "es gravísimo" y pidió que el propio Leal "lo aclare". "En caso de que se confirme me gustaría ver qué piensa el Frente Amplio y qué piensa Fernando Pereira", agregó el integrante del Ejecutivo.