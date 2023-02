Delgado desafió al FA tras declaración de Astesiano sobre Leal: "Me gustaría ver qué piensa Fernando Pereira"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este lunes a la declaración del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que denunció ante autoridades carcelarias que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el anterior gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal, visitó a sus padres y les ofreció dinero y ayuda para su hijo.

"Si se confirma lo de Leal es gravísimo", afirmó Delgado este jueves en rueda de prensa. "Si es verdad que fue a ver los padres, ¿en carácter de qué? ¿les ofreció dinero en carácter de qué?", aseguró.

Delgado agregó que si se confirma, el tema genera "suspicacias". "Implica una gran cantidad de cosas que no quiero mencionar porque quiero ser responsable", señaló.

"En caso de que se confirme me gustaría ver qué piensa el Frente Amplio y qué piensa Fernando Pereira", dijo Delgado y aseguró que no se debe esperar a que Leal declare ante la fiscal Gabriela Fossati para saber la situación. "Yo necesito que lo aclare Leal, no que lo aclare Astesiano", afirmó.

La denuncia del excustodio presidencial, que eleva la temperatura del enfrentamiento político entre gobierno y oposición, fue presentada por Astesiano el 3 de febrero ante las autoridades de la cárcel de Punta de Rieles, por vía administrativa, informó El Observador este domingo.

Consultado en forma expresa respecto a si quería hacer una denuncia penal, Astesiano dijo que no, que solo pretendía dejar constancia de la situación.

Los dichos del excustodio presidencial quedaron estampados en un acta y fueron luego remitidos a Fossati, dijeron fuentes policiales.

Leal, por su parte, ya negó que la historia sea cierta. “Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender”, manifestó. “Divulgar información falsa tiene consecuencias legales”.

Las críticas de Da Silva, Penadés, Gandini y Santiago González

Además del secretario de Presidencia, los senadores nacionalistas Sebastián Da Silva y Jorge Gandini, y el actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, se refirieron a la noticia en sus cuentas de Twitter.

"En la política uruguaya hay una regla de oro: los familiares de los políticos, no tienen nada que ver con el accionar de los mismos", escribió Da Silva. "Ni padres, ni hijos. Si lo de Leal se confirma, estos códigos se partieron en doscientos mil pedazos. No vale todo en política…", concluyó.

Gandini señaló: "La confirmada visita de Leal al padre de Astesiano en Chui y la denunciada oferta de dinero "para ayudar a la familia" se parece mucho a la solidaridad del Senador Carrera con los hermanos Hernandez. Quizás la Fiscal pueda periciar su celular para investigar esta extraña visita".

Por su parte, Santiago González –que tiene el cargo que ocupaba Leal durante la administración frenteamplista– planteó varias preguntas. "En caso de ser cierto, ¿por qué fue Leal a “visitar” a los padres de Astesiano? ¿Qué “ayuda” ofreció? ¿Ofreció “ayuda” a cambio de algo? ¿Lo animaba sólo el espíritu altruista, “humanitario” como fue el caso de Charles Carrera? Tantas preguntas", tuiteó este lunes.

También se refirió el senador blanco Gustavo Penadés. "Que el referente en Seguridad del Frente Amplio haya visitado en Chuy Brasil a los padres de un imputado para ofrecerles supuestamente dinero, es de una gravedad que merece una explicación contundente de él mismo y del FA. Las autoridades del FA estaban enteradas?", tuiteó.