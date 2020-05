Paganini reafirmó que arrendamiento de infraestructura de Antel se discutirá en ley de medios

El ministro de Industria, Omar Paganini, confirmó este lunes en el Parlamento que se desglosarán del proyecto de ley de urgente consideración a estudio del Senado los artículos 268 y 269, que obligaban a Antel a arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados. El tema será abordado con modificaciones al planteo inicial en la nueva ley de medios analizada en la Cámara de Diputados.

"Pensamos que se va hacia un ecosistema con Antel en el medio y no a un monopolio. No obstante, entendemos que vale la pena una discusión profunda, y creemos que este y otros aspectos de telecomunicaciones ameritan un tratamiento separado. Por eso proponemos desglosarlo y que no se vote en esta ley", dijo el ministro ante los legisladores de la comisión especial que analiza el proyecto de ley de urgente consideración.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, Paganini añadió que eso no significa que el gobierno haya "desestimado la propuesta". "Una parte de esto va a estar en la ley de medios. Entendemos que las telecomunicaciones pueden tener una discusión más amplia que incluyan estas disposiciones, pero vale la pena hacerlo por separado", explicó el jerarca.

El artículo 269 del proyecto de ley urgente, que será discutido con modificaciones en la iniciativa sobre medios y sin los plazos perentorios, señala que "las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes".

El artículo 48 del proyecto de la nueva ley de medios presentado por el Poder Ejecutivo establece que Antel deberá alquilar su infraestructura a los cableoperadores que pretendan prestar servicios de internet. Según el articulado, quienes van a poder ofrecer servicios de internet al hogar alquilando la infraestructura de Antel serán quienes ya ofrecen televisión para abonados. De esta forma quedan por fuera las grandes multinacionales como Claro y Movistar. Los cableoperadores también tendrán la posibilidad de ofrecer servicios de internet mediante sus propias redes.

"Los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura, así como de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes", dice el texto que está a estudio de la Comisión de Industria de Diputados.

Los cambios en la normativa sobre telecomunicaciones habían generado fuertes críticas de la oposición. La senadora frenteamplista Carolina Cosse, expresidenta de Antel y exministra de Industria, advirtió en la iniciativa un intento por "privatizar y desguazar" a la empresa.

"Esto va en contra de la enorme inversión adecuada que hizo nuestra empresa de telecomunicaciones para ponernos en el lugar del mundo que hoy en plena pandemia nos demuestra y nos rompe los ojos sobre la necesaria reconversión laboral porque el mundo es digital", sostuvo Cosse días atrás.

Este lunes, tras escuchar a Paganini, la senadora celebró lo que a su entender es "una decisión acertada" por parte del gobierno. "Lo veo como una victoria de todo el pueblo uruguayo. Se comprendió la importancia y la gravedad del tema", dijo a El Observador.

Paganini afirmó que el cambio en la norma es "pensando en el futuro" y en tecnologías como el 5G.