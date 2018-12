Pagaron $150.000 por una fiesta de 15 pero el día previo no estaba contratado el salón ni la confitería

Mariana Parodi, madre de una quinceañera que celebraría el sábado 1° de diciembre, pagó $ 150 mil por la organización de la fiesta pero dos días antes del cumpleaños cuando concurrieron a Agadu y a la confitería contratada y se enteraron que no se habían realizado encargos ni pagos. Tampoco estaba pago el salón donde se realizaría el cumpleaños.

Parodi contó a El Observador que cuando se enteraron de que los servicios contratados no estaban pagos, ella se comunicó con la organizadora, quien le prometió que solucionaría estos imprevistos. Al día siguiente en la tarde, la llamó para avisarle que no había podido solucionarlos. Parodi le advirtió que la denunciaría por esto y contó que la empresaria le dijo: “Si, hacelo. Se que me lo merezco”.

El último día, con ayuda de la familia y de amigos que colaboraron, Parodi pudo terminar de pagar el salón y finalmente realizar la fiesta. “A mi la plata es lo que menos me importa. Lo que más me molesta es lo que lloró mi hija y los nervios que pasamos, cuando lo que yo quería era disfrutar y que pasáramos esa noche todos juntos”.

Parodi es una de las cuatro denunciantes que se presentaron ante la Fiscalía de Pando para denunciar por estafa a la titular de Star Producciones, una empresa organizadora de eventos de Pando.

La fiscal de Pando Alicia Ghione señaló a El Observador que recibió la primera denuncia el 3 de diciembre y que la investigación por el presunto delito de estafa "recién está comenzando". Agregó que no descarta la posibilidad de que alguno de los casos sólo sean incumplimientos de contratos que se puedan estudiar en el ámbito civil. Agregó que hay otras denuncias que están en manos de sus colegas y que están tratando de “unificar las denuncias en un solo caso, además de convocar a las personas que dicen haber sido damnificadas pero no han acudido a la justicia”.

El caso cobró trascendencia luego de que un grupo de familias damnificadas se manifestó en la plaza de Pando. Ese día el alcalde de la ciudad Alcides Pérez, se acercó para saber qué estaba pasando y le entregaron una carta en la que 32 personas afirmaron haber sido estafados.

La titular de la empresa, Marcela Presa, desmintió las acusaciones a través de su cuenta de Facebook y en conversación con El Observador afirmó que hasta el momento solo fue citada por un caso en el que la familia denunció que habían contratado un servicio de catering para 200 personas pero cuando llegó la hora de la fiesta apenas alcanzaba para 20, situación que desmiente y cuenta que ya ha presentado las pruebas correspondientes por medio de su abogada.

Presa afirmó que ella y su marido -con quien trabaja a la par en la productora- se hacen cargo de la denuncia de Parodi pero que el resto de las denuncias no son ciertas y que tienen las pruebas para demostrarlo. “Más allá de las denuncias, las cosas que han hecho como pegar fotos nuestras en columnas de la ciudad nos hace muy difícil mantener la calma y seguir trabajando”, agregó.

Cuando Vidal realizó la publicación en Facebook el 2 de diciembre recibió 212 comentarios y fue compartida por 1.347 usuarios. Ese mismo día, otro usuario de Facebook abrió un grupo denominado “Estafados por Star Producciones” que actualmente cuenta con 120 miembros. Presa afirmó que este grupo es responsable de las amenazas que han recibido ella y su marido y por las cuales han presentado denuncia judicial. “Armaron un grupo privado y vigilaban nuestra casa. Pasaban comunicados de si estábamos o no allí”, dijo.

El alcalde de la ciudad, afirmó no estar al tanto de las amenazas a los organizadores de fiestas pero dijo que “si la persona se siente acosada está en todo su derecho de ir a la Justicia, así como si considera que las acusaciones de estafa no son ciertas, también tiene que presentar sus pruebas y defenderse”.