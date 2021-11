Palmeiras visitó la casa y la cancha en la que comenzó a jugar Matías Viña

El club Palmeiras de Brasil, que el próximo sábado a la hora 17 jugará la final de la Copa Libertadores contra Flamengo en el Estadio Centenario, realizó un trabajo periodístico con la familia de Matías Viña, exfutbolista uruguayo de la institución que ganó el año pasado el título del máximo torneo continental de clubes.

Los adelantados brasileños visitaron la localidad de Empalme Olmos, en Canelones, a 38 kilómetros de la capital.

Algunos de las medallas y trofeos ganados por Matías Viña con Palmeiras y el premio Charrúa que entrega anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

Allí hablaron con los padres del futbolista quien hoy defiende a Roma de Italia, luego de haber ganado la Copa Libertadores del año pasado en la final contra Santos por 1-0 que se disputó el 30 de enero de este año.

Viña también ganó también la Copa Brasil con el verdao.

Gabriela, la mamá de Matías Viña, muestra la videollamada con su hijo en el momento en el que hacían la nota

Justo en el momento en que le estaban realizando la nota a Gabriela, la madre del futbolista, casualmente este llamó desde Roma y ella los puso en contacto.

A su vez, recorrieron la localidad con otros familiares y allí le mostraron la cancha en la que Matías comenzó a jugar al fútbol.

La familia de Matías Viña brindó una entrevista a los adelantados del club Palmeiras a Montevideo

“Me levantaba a las 5 de la mañana (en Empalme Olmos) para llegar a las 7 al Parque (Central) porque salía el ómnibus para Los Céspedes, entrenábamos y volvía, me quedaba a almorzar en la residencia del club y tenía que hacer la recuperación de la clavícula (que se había fracturado), ir al gimnasio, volvía derecho al liceo porque estaba haciendo el nocturno, cenaba, me bañaba, me acostaba y al otro día la misma rutina”; contó Viña en diciembre de 2019 a Referí, luego de ganar la encuesta Fútbolx100 de El Observador como el mejor jugador del año y el mejor lateral izquierdo del Campeonato Uruguayo.

Con Alexander Medina de técnico, Matías fue campeón de Tercera, pero cuando el Cacique se hizo cargo del plantel principal, nunca lo utilizó. Fue allí que Martín Ligüera, el actual DT de la Primera tricolor y quien también lo dirigió en Tercera, le habló mucho para levantarle el ánimo. Había estado a punto de irse a préstamo a otro club, pero decidió quedarse en Nacional.

Diego Battiste

Matías Viña celebra luego del clásico de 2019, la obtención del Uruguayo junto a Matías Zunino

Su año 2019 fue notable formando una dupla muy destacada con Gonzalo "Chory" Castro y llevó no solo a que ganara la encuesta Fútbolx100 como mejor lateral, sino, además, le salió el pase a Palmeiras.

Su rendimiento había sido tan bueno que Óscar Tabárez lo citó para la selección uruguaya y debutó en un amistoso ante Costa Rica el 6 de setiembnre de aquel año.

En el conjunto verde de San Pablo, consiguió la Libertadores de la temporada pasada y la Copa Brasil.

MAURO PIMENTEL / POOL / AFP

Matías Viña ganó con Palmeiras la Libertadores de la temporada pasada

Allí tuvo un gran destaque futbolístico muy importante que llevó a que Roma, el equipo de José Mourinho, lo contratara y es donde juega en estos días.

En el conjunto romano, el uruguayo es titular para el entrenador portugués y en la celeste, ha jugado hasta el encuentro pasado ante Brasil el 14 de octubre por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

AFP

Viña en Roma con José Mourinho

Viña también tomó parte de esta Copa Libertadores antes de enrolarse en Roma.