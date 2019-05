Panameña que compró acciones de Pluna inició juicio internacional

Una empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna inició el pasado 23 de mayo el trámite para reclamarle al Estado uruguayo una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. El reclamo se llevará adelante a través de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

La voluntad de esta firma había sido adelantada en octubre, según informó la revista estadounidense especializada en temas de aviación Air Transport World. El medio había indicado que Caballero Verde S.DE R. L tomó el control de Latin American Regional Aviation Holding Corp (Larah), firma a través de la cual LeadGate adquirió en 2007 su participación en Pluna.

Por ese entonces la propiedad de Larah se repartía entre el holding canadiense Chorus Aviation (conocida como Jazz Airlines), tres exejecutivos de la disuelta Leadgate (Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirch), y otros inversionistas internacionales.

La empresa Caballero Verde compró las acciones de cada una de las otras partes con el objetivo de quedar como propietaria de Larah, y de esa forma poder iniciar una demanda basada en el tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Panamá y Uruguay.

Durante los últimos seis meses, el Estado uruguayo y la empresa panameña tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo y de esa forma evitar el arbitraje. Sin embargo, el diferendo persistió, por lo que la firma inversora acabó solicitando el arbitraje el pasado 23 de mayo. Ahora el Ciadi deberá conformar un tribunal para que analice la demanda en la que la empresa buscará no menos de los US$ 15 millones que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007.

Tres demandas ha recibido Uruguay en los últimos años a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Los casos ya resueltos (Phillip Morris e Italba) fueron favorables para Uruguay.

Para saber el monto a reclamar se tendría en cuenta el valor proyectado que la aerolínea tendría hoy y el valor de los aviones Bombardier que eran propiedad de Pluna y que fueron subastados como parte del concurso de acreedores.

La oportunidad

Como socio de Caballero Verde figura Tenor Opportunity Associates, un fondo de cobertura de Nueva York con experiencia en financiar litigios contra estados a cambio de una ganancia. En 2017 Tenor Capital Management financió y ganó un juicio en el que reclamó más de US$ 1.000 millones contra Venezuela, relacionado a la nacionalización de una mina de oro que explotaba la canadiense Crystallex, según informó Bloomberg. La decisión del gobierno bolivariano llevó a la quiebra a la canadiense.

¿Por qué se interesó Tenor Opportunity por la firma panameña que invirtió en Pluna? Para el sitio especializado Air Transport World, el hecho de que en 2016 la Justicia concluyó que los ejecutivos de Ledgate no eran responsables de la quiebra de Pluna da más fuerza a un reclamo contra el Estado uruguayo.

La demanda presentada por Caballero Verde y Tenor Opportunity Associates es la tercera afrontará Uruguay en el Ciadi. Antes lo hicieron Phillip Morris, que en 2010 reclamó US$ 25 millones por presuntos perjuicios causados por la política antitabaco impulsada por el gobierno de Tabaré Vázquez, y después Italba Corporation que reclamó US$ 100 millones por considerar que se le revocó de forma irregular una licencia de banda ancha que se le había concedido a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA. En ambos casos Uruguay salió victorioso y las compañías debieron hacerse cargo de los costos del juicio (US$ 7 millones y US$ 6 millones respectivamente).

Además de las demandas en el Ciadi el Estado uruguayo fue demandado otras cuatro veces. Una queja que todavía continúa en estudio es la dela minera Aratí ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La compañía reclama US$ 3.536 millones.