Pandemias, carreras, guerras mundiales y más para el streaming del fin de semana

Ford vs Ferrari

Pasó bastante desapercibida en las salas –en donde estuvo durante más de un mes–, y la atención la consiguió cuando quedó entre las seleccionadas a Mejor película en los Oscar 2020. Aunque muchos levantaron la ceja cuando se enteraron, la nominación es merecida: Ford vs Ferrari –que por acá pasó con el título de Contra lo imposible– es una frenética historia sobre la carrera de Le Mans 66’, que enfrentó a las escuderías del título y consagró las leyendas de Carroll Shelby y Ken Miles al frente de Ford. Con grandes actuaciones de Matt Damon y principalmente Christian Bale, la película retrata una hermandad que se forjó en el cemento caliente y que puso a la velocidad por encima de todo. Disponible para alquiler en NS NOW.

Jamás llegarán a viejos

El barullo internacional por 1917 ha puesto a la primera guerra mundial al frente y al alcance de todos. No son pocos los que, después de ver la nueva película de Sam Mendes han querido revisitar, por ejemplo, La patrulla infernal de Stanley Kubrick. Desde este espacio, sin embargo, les proponemos ir hasta la línea más agitada de la Gran Guerra, pero desde el punto de vista documental.

Jamás llegarán a viejos se estrenó a principios de 2019 y está dirigido por el cineasta neozelandés Peter Jackson (El señor de los anillos), que se mete en las trincheras a través de filmaciones reales y restauradas. En la cinta, Jackson acompasa el ritmo de las imágenes, las colorea y recrea las voces de los soldados y hasta las explosiones de los obuses para lograr un resultado que impacta y pone la piel de gallina. Algunos pasajes que estremecen por su violencia; otros hacen largar la carcajada por lo insólito. En ese sentido, la primera guerra mundial nunca se vio como en las manos de Jackson. Disponible en HBO GO.

Atlantique

En la carrera por el Oscar, siempre hay un par de películas off-Hollywood que suenan con más o menos fuerza para ocupar determinadas categorías. Atlantique, una cinta senegalesa de la directora Mati Diop apadrinada por Netflix, era una de las favoritas para meterse en la carrera por el premio a Mejor película internacional, sobre todo después de tener un pasaje más que exitoso por el festival de Cannes. Al final eso no sucedió y quedó fuera de la lista, pero en lo hechos las cosas no cambiaron: sigue siendo una potente historia de naufragios, amores partidos, separaciones obligadas y el sueño de encontrar un lugar en el que sentirse seguro. Disponible en Netflix.

Pandemia

La semana pasada The Guardian publicó la noticia de que la película Contagio de Steven Soderbergh había pasado al primer lugar de las descargas en Itunes. Obviamente, no es una coincidencia: la expansión del coronavirus tiene mucho que ver. Pero, ¿cuánta incidencia tiene en el estreno de Pandemia, una serie que explora la lucha contra la gripe a nivel mundial? Supongamos que poco, pero no hay dudas de que Netflix la estrenó con timing. Muchas cosas quedan claras en esta docuserie de seis episodios que explora a la enfermedad a través del tiempo, pero quizás lo más estremecedor es entender que el sistema global de salud está lejos de poder contener una emergencia sanitaria mundial. Disponible en Netflix.