Pantera Rosa: representante de MGM dice que no hay "ninguna" relación entre su afinidad con el gobierno y la intimación

La intimación llegó a la sede de la Federación Ancap (Fancap) sobre las 15 de la tarde del lunes. Metro Goldwyn Mayer Studios, a través de su representante uruguaya Carmela Bacot, llamaba al "cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado vinculado a la obra Pantera Rosa", un símbolo que el sindicato ya había adoptado en el referéndum de 2003 contra la ley de Ancap que planteaba derogar el monopolio de la estatal.

La reacción de los promotores del voto por el Sí no se hizo esperar. Entre varias declaraciones de dirigentes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, refirió a "presiones externas" de la multinacional para obstaculizar la campaña. A las pocas horas, el responsable de comunicación de la Comisión Nacional por el Sí, Esteban Valenti, arremetió contra el fundador del estudio jurídico que representa a MGM en Uruguay.

"Es mucho peor, Óscar Bacot, fundador del estudio representante de MGM, es uno de los organizadores de marchas a favor de la LUC. ¿Casualidad?", escribió en su cuenta de Twitter.

La apoderada responsable de la intimación pertenece a la firma Bacot & Bacot, constituida en 1988 por Óscar Bacot para desempeñarse en la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual, según se expone en su página web.

Según consta en publicaciones de Facebook de 2019 difundidas por los promotores del referéndum, el abogado organizó la marcha a caballo que acompañó la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. Consultado por El Observador, Bacot confirmó dicha información: "Fui uno de los organizadores de la marcha de 2020. ¿Qué tengo que esconder? ¿Que no los voté? Por supuesto, y las seguiré organizando para que en 2025 vuelva un gobierno razonable como el que tenemos hoy".

El representante de MGM también está detrás de la marcha convocada en todos los departamentos para el próximo 6 de mayo, en defensa de la administración y de la LUC. La manifestación en Montevideo va a transcurrir desde el Prado hacia la Plaza Independencia.

Consultado respecto a la relación entre su militancia y la intimación, se limitó a contestar: "Absolutamente ninguna. Mi actividad privada es en un estudio jurídico en el que nos dedicamos a representar marcas y patentes. Y esto de las marchas es algo que he hecho desde que nací". Bacot prefirió por el momento no hacer declaraciones en torno al episodio de la Pantera Rosa.

La intimación presentada el lunes obliga a sindicatos como Fancap y la Confederación de Organizaciones del Estado (COFE) a dejar de usar de manera oficial del personaje animado. "Con Fancap vamos a desligarnos de la imagen de la pantera, pero no podemos pedirle a la gente que la deje de usar, porque eso escapa a nuestro control", dijo a El Observador el encargado de propaganda del gremio, Manuel Colina.

Uno de los efectos colaterales recae en el carnaval, porque Fancap es sponsor de varios conjuntos carnavaleros. "Yo lo que puedo decirles es que puedan mantenerme el auspicio argumental y que no me pongan a la pantera", detalló Colina.

En este sentido, las murgas resolvieron esta tarde mantener la aparición del personaje, aunque le quitarán el logo de la Federación al disfraz. "La pantera sigue más fuerte que nunca", resumió a El Observador el director responsable de Asaltantes con Patente, Daniel Pascale. El personaje también está presente en el espectáculo de Queso Magro.

Antecedentes

Existen algunos antecedentes en Uruguay de campañas electorales que recurrieron a personajes animados o símbolos cinematográficos para cautivar a los votantes. Uno de ellos consistió en el uso de la carita feliz 'Smile' en la propaganda por el Voto Verde del referéndum de 1989, para derogar la Ley de Caducidad.

"Disculpe, señora, usted, ¿qué va a votar?", iniciaba el spot en que Horacio Buscaglia oficiaba de movilero. La pieza devenía en el jingle 'Voto la lista verde' con la melodía de La Bamba, al tiempo que una versión verde de 'Smile' acompañaba todas las imágenes.

En 2003 Fancap usó por primera vez la imagen de la Pantera Rosa en la campaña para refrendar la llamada Ley de Ancap, que durante la administración de Jorge Batlle derogó el monopolio de la estatal.

Más adelante en el tiempo, el hoy diputado colorado Gustavo Zubía apeló al 007 de James Bond para enumerar la lista con la que se lanzó a la política. El número iba formulado con una estética similar a la empleada en las películas del agente británico. Consultado por El Observador, el diputado contestó que "nadie en el mundo es propietario del 007". "Una cosa es el número, otra cosa es un speech, como el de la Pantera Rosa", afirmó Zubía.

"A mí nadie me dijo nada, no vino Roger Moore a reclamar", apuntó. "Si hablamos legalmente, me ratifico en todo. Ahora, picardía puede haber habido", señaló.