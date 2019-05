Para el DT de Flamengo, Peñarol “tuvo suerte” en el Maracaná

Flamengo visitará este miércoles (21:30) a Peñarol en un partido que definirá los dos equipos clasificados del Grupo D a los octavos de final de la Copa Libertadores y jugará con sus titulares descansados, pero sin su arquero habitual, Diego Alves, excluido por lesión de la delegación que viaja a Uruguay.

El entrenador del conjunto carioca, Abel Braga, ya anticipó que su equipo no jugará a defenderse para intentar garantizar un empate y que, por el contrario, mantendrá su estilo ofensivo.

"No vamos a cambiar la forma de jugar. Peñarol tuvo suerte en el partido en Río (en que venció al Flamengo) ya que íbamos venciendo y sufrimos una expulsión rigurosa. Ellos nos visitaron con tres volantes. No sé cómo jugarán esta semana pero nosotros no vamos a cambiar. No voy a alinear más volantes o zagueros. Ellos van a tener que salir a jugar, algo que no hicieron en Río", dijo Braga.

Sin el arquero titular

Diego Alves fue el gran ausente en el entrenamiento que el club más popular de Brasil hizo este lunes en las canchas de Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo, antes de su viaje de esta noche a Montevideo.

Flamengo usó suplentes en el partido del domingo en que empató 1-1 en casa del Sao Paulo, por lo que todos los titulares, que se juntaron a los reservas en la noche del domingo, se encuentran descansados y a disposición del entrenador, Abel Braga.

Entre ellos destacan el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que sustituyó a Diego en la función de centrocampista creativo; el volante colombiano Gustavo Cuéllar y el atacante y goleador Gabriel Barbosa, 'Gabigol'.

Pese a que lidera el Grupo D de la Libertadores, con 9 puntos y mejor saldo de goles, el conjunto de Río de Janeiro está obligado a empatar o vencer a Peñarol para garantizar su clasificación a la próxima fase del torneo.

Peñarol tiene los mismos enteros que los de río de Janeiro, mientras Liga de Quito, que los escolta con 7 unidades, recibirá en la última jornada al ya eliminado San José boliviano.

En caso de sufrir una derrota en Montevideo, Flamengo dependerá de un revés de Liga de Quito para avanzar a la fase de octavos.

Por lo mismo, para Flamengo la visita a Peñarol significa jugar el partido más importante del semestre, ya que ganar la Libertadores se ha vuelta una obsesión para los dirigentes del club brasileño que más invirtió en refuerzos este año.

Diego Alves no se recuperó a tiempo de la lumbalgia que lo tiene bajo cuidados médicos hace una semana y fue excluido de la delegación, por lo que nuevamente César será el portero titular.

Quien sí fue incluido en la delegación fue el delantero Vitinho, que se perdió los últimos tres partidos por un problema muscular, ya fue dado de alta y será una alternativa en el ataque.

"Vamos a Montevideo dispuestos a hacer un gran partido. Será un juego intenso. Ellos tienen jugadores rápidos, pero debemos tener calma, ser agresivos y fuertes cuando salgamos al ataque", aseguró el delantero Bruno Henrique, el único titular que jugó el domingo en Sao Paulo, aunque solo 20 minutos.

La posible alineación de Flamengo en Montevideo es la siguiente: César; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio y René; Gustavo Cuéllar, Willian Arao y Giorgian de Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique y 'Gabigol'.

