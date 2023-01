"Para mí nos cruzamos de carril": la declaración de una víctima del accidente en Manantiales

"Cuando me di cuenta venía un auto de frente a nosotros. No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda". Esa fue parte de la declaración de Josefina Elissondo, una de las víctimas del accidente fatal de Manantiales, y que viajaba en una camioneta Volkswagen Nivus cuyo conductor –el argentino Nicolás Rocca– está siendo investigado.

Las declaraciones de la joven se dieron el pasado 5 de enero ante la Policía, un día después de que se produjera el accidente en la ruta 104 a la altura del kilómetro 101 en Manantiales, Maldonado. Tal como informó El País y confirmó El Observador, la joven declaró que –según lo que recordaba– la Nivus se cruzó de carril.

Elissondo fue interrogada por los policías y consultada sobre cómo recordaba que había ocurrido el accidente de tránsito.

Su respuesta fue la siguiente: "Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera, en el medio. Veníamos cinco personas. Los hombres adelante y tres chicas atrás. Lo que recuerdo es que veníamos por la ruta 104. Yo venía prestando atención a la ruta y en un momento me distraje. Cuando me di cuenta vi que venía un auto de frente a nosotros".

Y agregó: "No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha. Ahí me despierto en el auto, sola con mi amiga, y nos estaban sacando particulares".

La camioneta Nivus chocó de frente contra un Ford Ka en el que viajaban varias mujeres, entre ellas dos argentinas de 26 y 27 años que murieron en el acto.

Otras personas involucradas en el accidente debieron ser asistidas a causa de las lesiones y hay una joven que está en coma inducido.

El conductor de la camioneta, el argentino Rocca, está internado y debió ser operado en los últimos días por las heridas que sufrió en el accidente. La espirometría realizada arrojó un resultado positivo, mientras que resta esperar por el resultado de una extracción de sangre que podría echar acerca de si consumió otras sustancias.

El sábado pasado la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares para Rocca: no puede salir del país, se le retuvieron los documentos, no se puede acercar ni comunicar a los demás participantes en el choque y si abandona el hospital debe comunicarlo previamente a las autoridades.

A pesar de la declaración de Elissondo, el abogado de Rocca, Ignacio Durán (quien trabaja junto a Pablo Donnangelo), señaló el sábado a Telemundo que su cliente es una "víctima" más del accidente.

"Nicolás me dice que no invadió el carril. Lo dijo antes de quebrarse, porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril", afirmó el abogado.

Para resolver de quién fue la responsabilidad será clave el informe del departamento de Accidentología de Policía Científica, que permitirá al fiscal Sebastián Robles determinar las causas del accidente.