Paridad de importación de nafta y gasoil bajó por primera vez desde setiembre pero no alcanza para que llegue al público, según Ursea

Los Precios de Paridad de Importación (PPI) que publica la Ursea bajaron para todos los combustibles líquidos en diciembre con respecto al mes pasado. El PPI es un insumo para el Poder Ejecutivo, que define cada mes si las tarifas de los combustibles deben mantenerse, subir o bajar. Además, también el gobierno optó en los últimos tres meses por apelar a "ganancias extraordinarias" de Ancap para no subir las tarifas acorde a lo que marcaba el PPI.

El PPI de la nafta Súper 95, incluyendo impuestos y la mezcla con bioetanol, se ubicó en $ 58,5, lo que en comparación con los $ 60,9 de noviembre significa una baja de 4% y la cifra para el gasoil 50s (común) descendió de $ 44,3 a $ 41,5, un abaratamiento de 6,5%.

Por su parte, también bajaron los precios de referencia de la gasolina Premium 97 de $ 62,9 a $ 60,4 (7,5%), del gasoil 10s de $ 32,8 a $ 30,4 (7,1%) y el Gas Licuado de Petróleo —el utilizado en las garrafas de gas— cayó de $ 37,54 a $ 33,29 (11,3%).

Cabe destacar que, si se deducen los impuestos, las bajas en los PPI de la Súper 95 y el Gasoil 50s —los combustibles más consumidos— son en realidad del orden de 7,5% y 7,1%, respectivamente, tomando como referencia sólo los precios internacionales de los combustibles. No obstante, esta reducción no alcanzaría para cubrir la no suba de las tarifas de los últimos tres meses (octubre, noviembre y diciembre), decisión del Poder Ejecutivo que restó importancia a los últimos aumentos del PPI en función de la holgada situación financiera de Ancap.

Para completar el panorama del Poder Ejecutivo en cuanto a la fijación de las tarifas para enero, todavía resta saber qué sucederá con el habitual ajuste del Imesi, tenida en cuenta la inflación de 2021. Además, a partir del próximo mes caerá la cuota de biodiésel que debe mezclarse con el gasoil (de 5% a 2,5%). La mezcla actual con ese biocombustible genera un sobrecosto de $ 1,5 por litro de gasoil que Ancap no podrá trasladar a tarifas desde enero próximo. Así, el ente deberá absorber ese sobrecosto del biodiésel con su propio margen.