Pasó el trago más amargo del covid-19. Y ahora…

Estamos más cerca de la orilla. Lo peor ya pasó. Esa es la sensación que parece prevalecer en el ánimo de las personas, analistas económicos y autoridades de gobierno. "Vos que estás con los números, ¿esto se acomoda rápido?", me interrogó mi abuelo el fin de semana tras una visita que se prolongó bastante más de lo previsto por la pandemia. No tuve una respuesta contundente (ni la bola de cristal), pero le transmití una visión optimista, quizás para dejarlo más tranquilo de que pronto volverá a sus rutinarias caminatas matinales, hoy vedadas por la pandemia.



El freno económico más agudo que provocó la emergencia sanitaria por el virus del covid-19 parece ir (lentamente) quedando atrás, aunque claro está lejos todavía de tener ese problema resuelto, poner play, y seguir como si nada hubiera pasado. De hecho, todavía persisten tensiones y dificultades en varias empresas y trabajadores (que perdieron sus empleos) que aún ven lejana la vuelta a la actividad bajo la "nueva normalidad".



Esta semana te propongo repasar algunas "señales" que muestran un sendero algo más iluminado que el que podíamos avizorar un mes atrás en medio del confinamiento más agudo. Desde pronósticos de analistas económicos, algunos indicadores y declaraciones de las propias autoridades del equipo económico.



Y también por qué es tan relevante -para esa recuperación- el guiño que hizo el PIT-CNT esta semana para no encender una potencial mecha de conflictividad en la actividad privada por la negociación de los salarios.