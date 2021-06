Pauta salarial y judiciales: primeros escollos de la Rendición de Cuentas

El próximo 30 de junio ingresará al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas y en la bancada oficialista empiezan a aparecer las primeras preocupaciones sobre algunos temas en los que el Ejecutivo debe tomar decisiones antes de presentar el proyecto. Uno de esos puntos es la recuperación salarial de los funcionarios públicos que, tal como estableció el artículo 4 del Presupuesto, debe comenzar en enero de 2022.

Los diputados oficialistas de la comisión de Hacienda se reunieron este jueves con el director de Finanzas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, para tener un primer acercamiento con el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento la próxima semana.

El proyecto que enviará el gobierno no tendrá aumento de gasto más allá de los US$ 50 millones anuales que se van a destinar a la primera infancia, tal como anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en conferencia el 9 de junio. Serán US$ 200 millones hasta el 2025.

“Es un esfuerzo importante del Estado en términos estratégicos para la construcción de desarrollo humano a futuro”, dijo a El Observador el diputado blanco Álvaro Viviano. Esos recursos irán destinados a la primera infancia (0 a 3 años) de los sectores más desfavorecidos.

El dinero irá en el inciso diversos créditos y no estará asignado a ningún organismo en particular, por lo que será manejado por Economía, pero implicará al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y será coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Uno de los temas que estuvo sobre la mesa, y que fue planteado por diversos legisladores, es el de la recuperación salarial de los funcionarios públicos. El sindicato de estatales (COFE) aceptó el año pasado durante la discusión presupuestal perder poder de compra durante 2020 y 2021 con el compromiso de empezar a recuperarlo a partir de 2022 y completar antes de 2024.

“Lo que menciona Economía es que se está negociando y hay buen diálogo. Todavía no hay una cifra. Obviamente tenemos que partir del 5,8% que es lo comprometido en el Presupuesto”, agregó Viviano. Esa cifra es la inflación proyectada para 2022.

En el mismo sentido se expresó el diputado colorado Conrado Rodríguez y resaltó que “la idea” es reajustar “sobre la inflación proyectada y ver si se puede recuperar algo más”.

Judiciales

El Poder Judicial, al igual que en la discusión presupuestal, tendrá dos temas que generarán debate. Por un lado, la solución acordada en la ley de Presupuesto para el conflicto salarial con los Judiciales que se arrastra desde el gobierno de José Mujica y por otro, la implementación de los juzgados de género.

En el primer tema, la adhesión entre los funcionarios a la fórmula planteada por el oficialismo está lejos del 80% establecido en la ley para que se aplicaran todos los aumentos correspondientes hasta recuperar todo el salario perdido. La fórmula era gradual y el segundo y tercer paso estaban condicionados a la adhesión de los funcionarios.

La cifra de adhesión que manejan tanto los funcionarios como los legisladores, de manera informal, está en el entorno del 40%. De todos modos, la propia normativa permitía que el Poder Ejecutivo bajara la adhesión necesaria de forma discrecional. Los diputados esperan ahora tener de forma oficial ese número para ver los pasos a seguir.

Y los juzgados de género también traerán discusión. En estos días la Suprema Corte de Justicia envió un anteproyecto de ley al Parlamento en el que pretende postergar un año –hasta julio de 2022- la implementación de los tres juzgados que se acordaron en el Presupuesto, según informaron La Diaria y El País.

Al mismo tiempo, en San Carlos, la Intendencia de Maldonado, la Alcaldía y el Poder Judicial firmaron un acuerdo este jueves para ubicar en un club social una de las sedes que se habían acordado instalar este año.

En la discusión presupuestal del 2020, los Diputados habían llegado a un acuerdo de suspender por dos años algunas de las materias que debían atender estos juzgados con el objetivo de que dieran los recursos para implementarlos. Ese acuerdo fue desarmado en el Senado y ahora en la Justicia entienden que no están los recursos materiales y económicos para implementar estos juzgados, dado que la bancada bicameral femenina se comprometió a conseguir los edificios pero por ahora sólo consiguieron uno.

Proyecciones

La idea inicial era que el director de Finanzas del MEF estuviera acompañado de la directora de Macroeconomía del ministerio, Marcela Bensión, pero finalmente no concurrió. Esto llevó a que el tema de las proyecciones económicas quedara en un segundo plano aunque, según dijo el jerarca del equipo económico, el gobierno mantiene lo planteado en el Presupuesto de un crecimiento de 3,5% para el economía este año, según dijeron a El Observador los legisladores consultados.

Este miércoles el Banco Central publicó que la economía uruguaya se contrajo un 0,5% en el primer trimestre del año en comparación con el último del 2020. Varios analistas privados ya proyectan que el crecimiento de la economía estará por debajo de las previsiones del gobierno para 2021.

“A grandes rasgos las metas fiscales se cumplieron”, dijo el diputado blanco Sebastián Andújar en rueda de prensa. Esa fue la idea que transmitió Blanco en el encuentro con legisladores.

Udelar pide más

Blanco también le transmitió a los diputados de la coalición que la Universidad de la República (Udelar) ya había planteado al MEF la necesidad de un incremento presupuestal debido a que la virtualidad le generó más costos de lo previsto, según dijeron participantes del encuentro a El Observador.

Entre los diputados hay algunas dudas sobre este planteo, sobre todo porque en el Presupuesto los legisladores acordaron un incremento para la Udelar en la discusión del año pasado.

El proyecto de Rendición de Cuentas, que contará con unos 300 artículos, ingresará al Parlamento por la cámara baja y la idea es que el lunes 12 comparezca la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.