Peñarol analizó la venta de Canobbio: quieren que la propuesta sea formal y un mayor ingreso

El consejo directivo de Peñarol trató este jueves durante unas tres horas la situación de Agustín Canobbio que tiene una importante oferta para emigrar al fútbol brasileño y convertirse en nuevo jugador de Athletico Paranaense.

Si bien no se adoptó ninguna decisión de fondo quedó flotando la sensación de que el jugador emigrará en los próximos días y que no se esperará hasta el período de pases de junio, tal como pretendió inicialmente el club.

El presidente Ignacio Ruglio puso al tanto del estado de situación a todos los consejeros, ya que fue quien tomó conocimiento de la oferta a comienzos de la semana pasada.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio, horas de recuperación

El director deportivo Pablo Bengoechea dio su impresión sobre la situación y los asesores jurídicos del club expresaron su punto de vista sobre la cláusula de salida que está estampada en el contrato que ambas partes suscribieron el pasado 24 de enero, cuando Canobbio, de 23 años, renovó su vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

Después llegó la hora de tomar decisiones y lo que se hizo fue conformar una comisión para entablar contacto con el club brasileño cuya negociación fue entablada directamente con el grupo que representa al futbolista, Faro Sports, que ostenta el 75% de los derechos económicos del jugador.

Dicha comisión será integrada por Evaristo González, Jorge Nirenberg, Pablo Amaro y Marcos Acle.

"Lo primero que se buscará es que la propuesta de Athletico Paranaense llegue formalmente al club, en hoja membretada y con todas las condiciones ofertadas", dijo un dirigente a Referí.

El otro objetivo es lograr con las partes, tanto el club como el grupo empresarial, mejorar los ingresos que la operación le dejará a Peñarol.

"Sería una forma de compensar perder al jugador a esta altura de la temporada", dijo la fuente consultada.

Según informó Referí este jueves, la oferta que recibió Faro Sports, es de US$ 3.200.000 y Peñarol tiene el 25% de la ficha, acuerdo al que llegó en la renovación contractual. Como Peñarol no compra fichas ni porcentajes de jugadores, ese porcentaje es el costo de la vidriera con la que se potencian y se cotizan los jugadores que se ponen la camiseta del club. Al aurinegro le ingresarían US$ 720 mil con los números actuales.

Pero en Peñarol hay optimismo de poder incrementar ese monto.

Del otro lado de la vereda, el grupo empresarial, el contratista Sebastián Taborda fue contundente este jueves en declaraciones a Último al Arco de Sport 890: "Para Agustín es una gran oferta, va a ganar a nivel de Europa o mejor. Era el momento en que con la selección se perdió lo más importante. Le entran un montón de dudas como nos pasaría a todos que terminamos la carrera a los 30 y pico y nos queda toda una vida por delante. Y el chico tiene 23 años, le pasan todas estas situaciones y en su cabeza se replantea un montón de cosas. Sabe que hay una oferta, jugó todos los partidos sabiendo que la oferta estaba, se lo comentamos hace tres semanas, pero son cosas que vas trabajando en silencio porque vas ajustando acá y allá. El clásico y el partido con Danubio lo jugó sabiendo que estaba la oferta".

María José Hiriart

Sebastián Taborda, el empresario

El jugador tiene la decisión tomada de emigrar y Faro Sports, que trabajó la oferta y es dueño de la mayor parte de la ficha del jugador, también. Más allá de los pasos que Peñarol decidió dar esta noche, su partida es cuestión de días.

El equipo: Arias recuperado

Peñarol jugará el sábado a la hora 18:00 contra el líder Deportivo Maldonado por la sexta fecha del Torneo Apertura en el Campeón del Siglo.

Ramón Arias, contracturado en el último partido, contra Danubio, está plenamente recuperado y será titular.

@OficialCAP Ramón Arias recuperado

Hernán Menosse sigue su recuperación de esguince de rodilla y será baja.

Canobbio, mientras, se recupera de su fractura de malar y recién tiene prevista la vuelta a las canchas para mediados de abril.

Su lugar será ocupado por Federico Carrizo.

Pablo Ceppelini cumplirá su segundo partido de suspensión tras su expulsión en el clásico y luego Peñarol pedirá su rehabilitación.

Así, Peñarol jugará con Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Damián Musto; Ignacio Laquintana, Walter Gargano, Bryan Olivera, Federico Carrizo; Ruben Bentancourt.

Máximo Alonso comenzará a tener otro protagonismo con la lesión de Canobbio.