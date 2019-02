Peñarol compensa a hinchas perjudicados con cambio de fecha ante Flamengo

El pasado 18 de febrero, la Conmebol reprogramó los partidos por la tercera fecha de cada uno de sus grupos de Peñarol y Nacional, en la Copa Libertadores debido a que se dieron cuenta de que iban a coincidir con la fecha FIFA.

Algunos hinchas de ambos clubes ya habían comprado pasaje para la fecha prevista en un principio y mostraron sus quejas por el cambio. El encuentro de los aurinegros es el que los enfrentará a Flamengo en Río de Janeiro.

Debido a ello es que este miércoles el consejo directivo de Peñarol decidió compensar de alguna manera a sus hinchas más allá de que aclaran que el club no tuvo nada que ver con el cambio.

En ese contexto, el mismo emitió un comunicado en el cual expresa cómo podrán beneficiarse los seguidores carboneros que hubieran sacado pasaje y hospedaje para la fecha prevista en un principio.

“El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol analizó los inconvenientes y perjuicios generados a la institución en virtud del cambio de fecha dispuesto por Conmebol del encuentro que nuestro primer equipo disputará en Río de Janeiro ante Flamengo. No escapó a este análisis la afectación económica que, este cambio de fecha, ocasionó a todos los peñarolenses que al momento de esa modificación en el calendario ya tenían pasajes emitidos y reservas hechas en Río de Janeiro para acompañar a nuestro equipo en ese trascendental juego. Por ello, y aunque el cambio de fecha y los perjuicios que el mismo ha ocasionado a particulares no es responsabilidad de nuestra institución, el Consejo Directivo es sensible a la situación de esos peñarolenses que con su apoyo son un soporte fundamental para nuestros jugadores en sus presentaciones internacionales. Así, se resolvió que quienes comprueben haber sido perjudicados económicamente de alguna forma por ese cambio de fechas dispuesto por la Conmebol recibirán dos invitaciones especiales para la Tribuna Henderson para un encuentro oficial de nuestro primer equipo (con la única excepción del partido clásico)".



En los próximos días la institución comunicará a los damnificados la forma en que podrán acceder a este beneficio”, informó Peñarol en un comunicado.