La directiva de Peñarol está molesta con las autoridades policiales por el trato que recibió la parcialidad del club en el clásico y el dirigente Alejandro Ruibal expresó que “algún vivo hizo alguna moñita" y "se vistió de juez para decidir qué bandera podía entrar y cuál no”.

“La diferencia de criterio me molestó mucho y se pudo ver con el tema de las banderas. Eso ya se suma a una serie de acciones que se han tomado que perjudican a la parcialidad de Peñarol. Y empiezo por el clásico en el Campeón Del Siglo que fue muy poco eficiente y la que pagó los platos rotos fue la parcialidad de Peñarol que se vio complicada para llegar al estadio”, dijo Ruibal en el programa 100% Deportes de Sport.

Diego Battiste

El dirigente aurinegro agregó: “Ahora lo de las banderas que no entiendo a algún personaje que se vistió de juez para decidir qué bandera podía entrar y cuál no”.

Consultado sobre lo expresado por el Ministerio del Interior, que mediante un comunicado reveló que la parcialidad de Peñarol no cumplió con el protocolo de seguridad para el ingreso de banderas, Ruibal respondió: “De ninguna manera, porque Peñarol trata estos temas en la comisión de seguridad con la AUF sobre las banderas que entran. Algún vivo hizo alguna moñita, está bien, pero me extraña que las autoridades se presten para estas bobadas. Es un maltrato cuando la parcialidad de Peñarol no se lo merece. Está muy mal”.

Ruibal dijo que el tema fue tratado en el consejo directivo del lunes y se pidió un informe al coordinador de seguridad del club para determinar los pasos a seguir