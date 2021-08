Con gol del Canario Álvarez, Peñarol le gana a River Plate

Peñarol se apronta para jugar ante River Plate por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo con las ausencias por lesión de Walter Gargano y de Jesús Trindade, como informó Referí.

A su vez, Ariel Nahuelpán, luego de haber pedido disculpas a sus compañeros y cuerpo técnico por su actitud tomada la semana pasada antes del partido ante Liverpool en Belvedere -cuando dijo que si no era titular, prefería no jugar-, estará en el banco de suplentes, algo por lo que Mauricio Larriera no iba a tener en cuenta ante los darseneros, pero que tras sus disculpas, finalmente lo aceptó.

El equipo titular ante River será con Kevin Dawson, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Valentín Rodríguez; Damián Musto, Agustín Álvarez Wallace; Pablo Ceppelini, Facundo Torres; Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez.

El partido

La primera llegada del encuentro fue para Peñarol con un remate de Agustín Álvarez Martínez desde fuera del área. Iban 2 minutos y el Canario le pegó con todo, pero el balón se fue por encima del palo.

No obstante, River Plate se adueñó de la pelota en los primeros minutos, por más que careció de profundidad.

Peñarol volvió a llegar con un remate de Agustín Canobbio en la puerta del área sobre los 10' y Salvador Ichazo contuvo muy bien abajo.

Agustín Canobbio se mostraba muy activo como extremo por derecha y un centro suyo fue para la cabeza del Canario Álvarez a los 15', pero el cabezazo se fue afuera.

El equipo de Mauricio Larriera de a poco había emparejado las acciones.

Los detalles

Peñarol-River Plate

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Juez: Antonio García.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Valentín Rodríguez; Damián Musto, Agustín Álvarez Wallace; Pablo Ceppelini, Facundo Torres; Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez. Director técnico: Mauricio Larriera.

River Plate: Salvador Ichazo; Nicolás Rodríguez, Robert Herrera, Guzmán Rodríguez, Facundo Bonifazi; Gonzálo Nápoli, Marcos Montiel, Luciano Boggio, José Neris; Thiago Borbas y Matías Arezo. Director técnico: Gustavo Díaz.