Peñarol no sabe salir de la dinámica del fracaso

Peñarol no sabe salir de la dinámica del fracaso y apenas empató con un rival que busca no descender, con dos hombres de menos; Larriera no hizo cambios a tiempo, el equipo fue una lágrima y una decepción y se aleja definitivamente de todo