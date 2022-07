Peñarol presentó a los dos jugadores-hinchas con los que buscará el bicampeonato

Peñarol presentó este viernes al mediodía al defensa Yonatthan Rak y al delantero Brian Lozano como nuevas figuras del plantel principal que desde el último fin de semana de julio y en las 15 fechas del Torneo Clausura buscará conquistar los niveles que le permitan ingresar en la carrera por el bicampeonato en el Uruguayo.

Lozano llegó este viernes desde México y Rak, quien ya había arribado a Montevideo, fueron anunciados por el presidente Ignacio Ruglio: “Para llegar al club hicieron grandes esfuerzos personales y económicos”, y tienen algo en común: “que los dos sientan los colores (de Peñarol) desde que nacieron, es un plus para nosotros”.

El sueño cumplido de Rak

Rak, quien hizo la pretemporada con su club Tijuana y estaba entrenando antes de llegar a Montevideo, esta semana, resumió su arribo a Peñarol en dos frases:

@oficialCAP

Yonatthan Rak firma para Peñarol

- “Estar acá es un sueño cumplido que tenía desde chico, tanto mío como de mi familia. Vine a Uruguay porque Peñarol estuvo muy interesado en mí, eso me lo hicieron sentir en todo momento, y desde el primer momento dije que sí”

- “Siento emoción, felicidad y orgullo. Son muchas cosas que pasan por mi cabeza. He ido de chico a Los Aromos, y ahora vuelvo de grande al equipo de mis amores y de mi familia. Es indescriptible la sensación”.

Lozano intenta recuperar su felicidad

Lozano dejó los siguientes conceptos:

- “Siento orgullo y felicidad de estar en el club del que soy hincha. Vengo en busca de recuperarme mentalmente, luego aportar al equipo, porque es lo más importante en todo esto, y sumar desde donde me toque para conseguir los objetivo que pasan por conseguir campeonatos”.

- Sobre su salida de Santos Laguna: “Hace un tiempo largo que vengo con mi cabeza, que no me permite disfrutar el fútbol. Hago un esfuerzo importante en lo económico, como también lo hicieron Peñarol y Santos Laguna, para estar acá. Lo más importante es venir a recuperar la confianza. Disfrutar de mi familia y entrar a la cancha, sonreír y disfrutar de la pelota que es lo que me hace feliz”.

- “Soy una persona a la que le encanta ver fútbol todo el día. Paso 24 horas mirando fútbol, y aunque no me gusta ir a los estadios, lo veo por televisión”.

- “Lo que me ocurría, de no sentir la felicidad del fútbol, es complicado porque le estaba fallado a mis compañeros y a mí mismo”

- “Hubo un momento en el que no aguanté y expresé lo que expresé ("estoy perdiendo la pasión por el fútbol"). No lo hice para vender humo, no soy así. Si vendiera humo no hago el esfuerzo que realizo para estar acá. Vengo en busca de encontrarme conmigo mismo y ser feliz con el fútbol en el club que quiero”.

@oficialCAP

Brian Lozano firma contrato con Peñarol

- “Estar cerca de mi familia en todo esto es muy importante. Cuando llegan las vacaciones algunos eligen ir a la playa, pero yo prefiero venir a disfrutar con mi familia y amigos, en mi barrio. Esto puede ser muy importante para retomar las bases, e implica perder en algunos aspectos para recuperarse en otros. Hoy estoy haciendo un gran esfuerzo en lo económico, pero en lo deportivo no estoy dando ningún retroceso. Trataré de recuperarme para volver a sentir la pasión del fútbol”.

- Su pasado en Nacional: “No me pesa haber jugado en Nacional. Me formaron con muchos valores. En su momento tomé esa decisión para cumplir el sueño de mi padre, mi máximo ídolo. Me quedó una frase marcada de él, antes de debutar en Primera, cuando estaba internado, grave y cuando era difícil que salvara su vida, que me dijo que no se iba a morir sin verme jugar en Primera y Nacional. Eso me movió mucho. Y lo hice por él".

- Mundial de Qatar 2022: "Ahora no estoy pensando en eso. Fue una situación que me afectó y movió mucho. Lesionarme en el mejor momento de mi carrera, recuperarme y en el regreso, cuando no venía en mi mejor nivel, ver la lista de 55 jugadores y no estar allí, duele. No me adelanto. Intento disfrutar, sentir pasión por el fútbol, hacer lo mejor por Peñarol, y Dios meterá las coas en su camino. Si me toca estar, disfrutaré, y si no me toca estar apoyaré como hincha como siempre lo hice".

- En qué lugar espera jugar: "Una posición que me gusta mucho es la de extremo izquierdo con libertad para moverme".

- Cómo ve a su sobrino, Leandro Lozano, quien juega en Nacional: "Estoy muy contento por él, porque le está yendo bien. Es un orgullo para mi y para mi familia, por todo lo que se sacrificó. Ojalá nos podamos enfrentar y ya le dije que le voy a ganar ese duelo".