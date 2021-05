La primera edición de la Superliga Americana de Rugby llega a su final y Peñarol es protagonista: desde la hora 18 (ESPN3 en vivo) jugará la final ante Jaguares de Argentina que llega como el amplio favorito. Pero el plantel uruguayo sabe cómo ganar llegando de punto, y para eso se basa en la experiencia de Los Teros en los últimos años. Eso sí: deberá hacer un partido casi perfecto, en un torneo en que si bien defendió bien, quedó en el debe en ataque. Sobre cómo jugar la final, pero también sobre cómo fue vivir más de dos meses en una estricta burbuja sanitaria son poder salir del hotel más que a jugar o entrenar, y sobre la preocupación por el banderazo y caravana que se está organizando, habla en esta entrevista el capitán aurinegro Andrés Vilaseca.

¿Cómo está el plantel de cara a la final?

Bien. Teniendo una final a pocos días la motivación y la energía es muy buena, pero también costó más de lo normal recuperarse del partido pasado, porque fue muy físico. Priorizamos mucho la recuperación y el descanso. A partir del miércoles de tarde nos enfocamos en Jaguares. Mejor motivacion que esta no hay, una final contra el mejor equipo, en el Charrúa, va a ser espectacular.

El miércoles tuvieron día libre pero al estar en burbuja no pueden salir, ¿cómo es un día libre sin poder hacer otra cosa?

Eso fue un tema a lo largo de toda la liga. Mismo cuando estábamos en Chile y teníamos días libres, íbamos al lugar donde entrenamos y hacíamos un asado. Acá en Uruguay es un poco raro porque estás en tu país. Pero dentro de lo que podemos hacer, lo mejor es poder despejar la cabeza. Por suerte el miércoles el clima acompañó e hicimos asado en Carrasco Polo, donde entrenamos.

Se hizo duro. Pero tenemos el privilegio de estar en esta etapa en Uruguay. Pienso que es peor para los chicos argentinos o los de los otros países no les ha tocado en ningún momento estar en su país

Vos también tuviste la ventaja de estar estudiando, para poder distraerte.

Sí, pero te soy sincero, cuesta un poco. A medida que nos acercamos a los partidos finales te enfocas mucho más en lo rugbístico, y dejás de lado otras cosas. En estos días quise estar 100% metido en esto, y siempre hay tiempo para volver al estudio.

¿Cómo es el desgaste mental de estar hace más de dos meses encerrados en una burbuja?

Se hizo duro. Pero tenemos el privilegio de estar en esta etapa en Uruguay. Pienso que es peor para los chicos argentinos o los de los otros países no les ha tocado en ningún momento estar en su país. Si te ponés a comparar nosotros no estamos tan mal. Igual es duro la parte mental, estar hace dos meses de gira. Además hemos jugado cada 5 días, con partidos muy duros, muy físicos. Fue toda una experiencia, con muchas cosas buenas para sacar, otras no tanto, pero todo sirve de aprendizaje. Pasando raya, y estando en la final te digo que pasamos espectacular. Y creo que el grupo que formamos hizo que pasáramos así.

El equipo se relajó un poco, veníamos no jugando tan bien pero ganando, y ellos salieron a jugar ese partido con otra hambre

¿Cómo fue el golpe anímico de perder con Selknam, y después el opuesto al ganarle en semifinales?

La derrota con Selknam en fase regular fue una consecuencia de los partidos anteriores que veníamos teniendo, que no veníamos jugando bien. Somos muy autocríticos, el día posterior al partido con Cafeteros y al de Selknam fueron de mucha autocrítica. Creo que ese cachetazo que nos pegaron fue lo que nos hizo volver a las bases, a trabajar y enfocarnos en que íbamos a tener una revancha. Estaban definidos los cruces, entonces la meta fue prepararnos de la mejor manera esa semifinal. Fue un volver a empezar. Necesitábamos mucha autocrítica. El grupo se reinventó y cuando nos pusimos a trabajar pensando en la semifinal ya se sentía que estábamos de otra forma.

¿Qué explicaciones le encontraron a ese mal partido contra Selknam?

Me costó asimilarlo, pero creo que fue un bajón normal. Nos fuimos el 12 de marzo y hay mucha presión, mucha responsabilidad. Era un rival con el que se podía perder. El equipo se relajó un poco, veníamos no jugando tan bien pero ganando, y ellos salieron a jugar ese partido con otra hambre. Fue el cachetazo que necesitábamos en la parte mental y de actitud, la derrota con Selknam pasó por ahí.

En la semifinal sabíamos que iba a ser exactamente lo mismo, iba a ganar el mejor preparado mentalmente, y nos enfocamos en volver a lo que nos sentaba bien. En primera ronda hubo mucho trabajo defensivo y cada vez que cruzábamos la mitad de la cancha sumábamos. Sabemos que el juego ofensivo no fue el mejor pero hay otras estrategias para ganar. La disciplina fue muy buena, hicimos pocos penales y cada vez que cruzamos a campo rival anotamos. Tuvimos un bajón en el segundo tiempo asociado a la indisciplina, muchos errores de sistema de juego donde no debíamos tenerlos, en nuestro campo. Así dejamos que se nos venga. A este Peñarol le sienta bien defender y aprovechar sus chances.

A este Peñarol le sienta bien defender y aprovechar sus chances.

¿El juego está en el debe? El volumen de juego ha sido mucho menor al de Teros.

Si bien somos una franquicia uruguaya y casi todos somos uruguayos, es un equipo totalmente diferente a lo que vemos en Teros. Hoy tenemos muchos Teros que están afuera, el Mono Meneses no está con nosotros, es otro staff, los conductores son gente de Argentina. Tenemos que entender que no es lo mismo que Teros. Es una liga muy física, en la que se disputa mucho el uno a uno. De hecho en la pretemporada hicimos mucho hincapié en la defensa. El equipo encontró rápido donde se sentía cómodo, y aprovechó muy bien el pie de Roger que en la primera ronda tuvo mucha efectividad. Son formas de ganar partidos.

La defensa es fundamental contra Jaguares, pero a su vez no se puede defender los 80 minutos porque se van a desgastar mucho. ¿Cómo se plantea el partido?

El partido va a pasar mucho por la disciplina, estas finales se deciden por detalles. Contra Selknam fue una catarata de penales en el segundo tiempo que nos hizo sufrir más de lo necesario. El punto clave es que no podemos jugar en nuestro campo, necesitamos mucha efectividad para salir y trasladar presión y tener la posesión de pelota. Si le damos la pelota y nos dedicamos a defender 80 minutos no vamos a tener mucho resultado. Una vez que salimos y podemos recuperarla, tenerla, y sumar en cada oportunidad. Tiene que ser jugada a jugada. De hecho, en el partido con ellos en fase regular estábamos 21-18 jugando así. Después vino aquella amarilla de Roger y se empezó a complicar. Hay que mantenerse cerca en el score y tener mucha disciplina.

La obtención también es clave, pero el line ha tenido muchos problemas y bajas a lo largo del torneo, entre ellos el líder del line y los hookers.

Sí, sufrimos mucho la baja de JuanJuan (Garese), tuvimos bajas en los hookers. El line ha tenido bastantes altibajos pero tenemos a Pablo (Bouza) que aparte de head coach se encarga del line y estamos encontrando la manera de asegurar mucha obtención. Además el line y maul nos ha dado mucha efectividad y tenemos que volver a eso. El scrum viene bastante bien, en eso los rivales y hasta los jueces han sido irregulares. Está claro que la obtención es fundamental, y también ponerle presión a ellos cuando tengan formaciones. No podés dejarlos jugar porque sabes que son muy rápidos.

"Con un sistema de juego llevado a la perfección podemos estar palo a palo. Son 80 minutos que puede pasar cualquier cosa. No es la fase regular, es una final, habrá cierto nerviosismo. No creo que se larguen a jugar tanto como en la fase regular"

Jaguares es claro favorito. ¿Se agarran de cosas como el partido ante Fiji en el Mundial para convencerse de que se puede?

Creo que tenemos que agarrarnos de que hay varios de este plantel que hemos jugado este tipo de partidos. No solo Fiji, finales de Nations ganamos dos, y siempre es lo mismo, Argentina siempre parte como favorito, lo ha demostrado. Pero sabemos que Jaguares puede tener un traspié. A ellos se les han complicado partidos, debilidades tienen, las estamos estudiando. No sé cuántos de ellos tienen de estas finales o partidos importantes. Como uruguayos siempre estamos jugando partidos importantes.

¿Cómo se le habla a los jóvenes que no tienen tantos de esos partidos?

Primero convencerlos de que realmente se puede ganar. El convencimiento tiene que estar, nosotros sabemos que han sido los mejores, pero tienen debilidades. Con un sistema de juego llevado a la perfección podemos estar palo a palo. Son 80 minutos que puede pasar cualquier cosa. No es la fase regular, es una final, habrá cierto nerviosismo. No creo que se larguen a jugar tanto como en la fase regular.

"Por cómo está el país en cuanto a la situación sanitaria no sé si convendría hacer caravana. No estamos a favor. Se ha hecho un gran laburo para mantener esta liga vigente, una gran cantidad de hisopados. No me gustaría que se diera una imagen mala"

Se está armando una caravana de hinchas para acompañarlos, ¿cómo lo ven?

Eso lo hablamos con los líderes y coincidimos en la necesidad de mantenernos al margen. Sabemos que detrás de todo esto hay una movida en las redes, pero por cómo está el país en cuanto a la situación sanitaria no sé si convendría hacer caravana. No estamos a favor. Se ha hecho un gran laburo para mantener esta liga vigente, una gran cantidad de hisopados. No me gustaría que se diera una imagen mala, pero sabemos que no vamos a poder manejar eso, es un factor externo. De igual manera sabemos que la gente nos está apoyando mucho, en las redes se ve, ojalá se pueda ver una linda fiesta pero es muy importante mantener los protocolos que tuvimos hasta ahora. Creo que si hasta ahora tuvimos éxito de esta manera, no es necesario armar caravana. No me gustaría que la imagen del rugby se manche por generar aglomeraciones.