Peñarol viaja a una aventura en plena pandemia para jugar contra el peor Colo Colo de los últimos años

La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de continuar disputando la Copa Libertadores de América en el peor momento de la pandemia mundial por coronavirus en el continente, la cual fue aceptada por los 10 gobiernos de los países integrantes, obliga a Peñarol a viajar este lunes a la hora 15 hacia Santiago de Chile para enfrentar el martes a la hora 19.15 a Colo Colo por el tercer partido del Grupo C.

Para ello, los integrantes de todo el plantel debieron hisoparse con tiempo para enviar durante el fin de semana los resultados a la propia Conmebol como exige el protocolo sanitario.

Para que quede claro cómo será esta “aventura” que comenzará a vivir Peñarol en su viaje, el plantel viaja en un chárter que costó aproximadamente el doble de lo que brinda como auxilio económico el propio organismo sudamericano (aporta en viajes de menos de 4.000 km como este, unos US$ 30.000).

Una vez en Santiago, los esperará un ómnibus sanitizado que los llevará directamente al hotel en el que estarán solo los integrantes de la comitiva. De allí solo podrán salir hacia el Estadio Monumental de Colo Colo el martes para jugar, ya que está prohibido reconocer los campos de juego.

L. Carreño

A la vuelta a Montevideo, todo el plantel deberá hisoparse nuevamente y permanecer en cuarentena durante una semana en Los Aromos. Solo podrán salir para jugar el sábado 19 en Colonia ante Plaza, y retornar esa misma noche hacia Los Aromos para cumplir con los días.

Cuando se cumpla la semana, a los futbolistas y cuerpo técnico se les practicará un tercer hisopado para ver si no contrajeron covid-19.

Peñarol es una incógnita

El cambio sustancial que aplicó el sábado Mario Saralegui, de sacar ante Montevideo City Torque a 10 de los 11 titulares que habían jugado el miércoles en el 0-0 en el Saroldi contra River Plate, llevó a que el primer tiempo de ese partido fuera un espanto futbolístico.

Allí el técnico hizo todo lo contrario a lo que había realizado entre Liverpool y River, cuando dejó a todos los jugadores del encuentro contra los negriazules, menos a Gary Kagelmacher quien estaba lesionado.

En el segundo tiempo ante City Torque, con los ingresos de Cristian Rodríguez, Facundo Torres y Facundo Pellistri, al menos la dinámica y las llegadas cambiaron sustancialmente. El resultado no y Peñarol se fue con otro insípido 0-0.

Si bien el martes Saralegui pondrá toda la carne en el asador y no se guardará futbolistas, lo que pueda brindar Peñarol a nivel internacional es una verdadera incógnita.

Porque ya ha demostrado en sus dos primeros partidos dirigidos luego del cese de Diego Forlán de la dirección técnica (3-2 ante Liverpool y 0-0 frente a River Plate), muchas inconsistencias en su juego, la ausencia de ritmo, ideas y llegada, a lo que hay que sumarle bajísimos rendimientos individuales, tanto en defensa, como también en ataque.

Camilo dos Santos

Uno de los pocos que brinda un aire fresco y parece jugar a otro deporte es el juvenil Facundo Torres con apenas 20 años y ocho partidos en Primera división y que tendrá su debut internacional. Lo suyo sí invita a soñar. Sin embargo, juega demasiado solo y no encuentra el socio adecuado. A veces se le suma el Cebolla Rodríguez para tratar de entrar en pared al área rival.

Algo similar ocurre con David Terans quien se fue metiendo de a poco en el equipo con goles y remates de larga distancia.

De allí en adelante, Peñarol tiene las intermitencias de Facundo Pellistri, la ausencia de gol de Xisco Jiménez y no logra una connivencia de sus volantes externos para que puedan aportar en ofensiva, lo que deben.

Claro que si los aurinegros son una interrogante, algo similar sucede con el rival de turno, Colo Colo.

Los chilenos marchan en el puesto 15 de 18 equipos en el torneo local y desde la vuelta del parate por la pandemia, de cuatro encuentros disputados, perdieron dos y los otros dos los igualaron.

Previo a la pandemia estuvo a punto de contratar como técnico al brasileño Luiz Felipe Scolari, pero el coronavirus en el continente se lo impidió. Por eso continúa en un interinato interminable el paraguayo Gualberto Jara y la gran figura es el exseleccionado chileno, Esteban Paredes, de 40 años.

L. Carreño

A él se le suma el fútbol del argentino Pablo Mouche, ex Boca, Palmeiras y San Lorenzo, entre otros, y el uruguayo radicado peruano y jugador del seleccionado incaico de Ricardo Gareca, Gabriel Costa.

Otro nombre importante es Matías Fernández, el volante quien supo jugar muy bien en la selección chilena.

Se trata de un plantel experimentado, con años de fútbol, pero que luego del retorno, no ha mostrado nada en la cancha.

Contra ese rival y sin público local jugará este martes Peñarol para tratar de sumar en una llave en la que los cuatro equipos tienen 3 puntos, ya que además de estos dos, Athletico Paranaense y Jorge Wilstermann, ganaron un partido y perdieron otro.

Está más que claro que por más malo que pueda ser el rendimiento actual de Colo Colo, si Peñarol no cambia su pisada dentro de la cancha, si no se le ve otra cara al equipo –que aún no puede contar con Jonathan Urretaviscaya, uno de los dos nombres importantes junto al de Walter Gargano que fueron agregados en la lista de buena fe junto a algunos juveniles–, será imposible conseguir al menos un empate que ayude a sumar en la tabla.