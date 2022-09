Peñarol volvió a decepcionar y sus objetivos son cada vez menos ambiciosos

De la nada, luego de un saque de banda, el jugador de City Torque Nicolás Palavecino se sacó de encima a los dos centrales de Peñarol -Hernán Menosse y Yonatthan Rak- y terminó la jugada con un toque a un costado de Kevin Dawson. Iban 88 minutos de partido en el Campeón del Siglo y si bien no había público en las tribunas -por la sanción de la Comisión Disciplinaria tras los incidentes del último clásico-, el gol generó asombro y desconcierto.

A Peñarol no le alcanzó con los 10 minutos posteriores -sumando los adicionados por el árbitro Antonio García- para recuperarse del golpe. En realidad, no le habían alcanzado los 80 anteriores para encaminar una victoria necesaria a esta altura del campeonato, frente a un equipo que apenas había sumado cuatro puntos en nueve partidos del Clausura y que entre semana sufrió el cambio de entrenador.

Camilo Dos Santos

Discusiones al final del partido

A pesar del optimismo que mostró Leonardo Ramos al final de la derrota, el equipo aurinegro fue una continuación de lo que mostró a lo largo de todo el torneo: sin ideas, sin fluidez por las bandas, sin velocidad, con delanteros que no hacen goles y con escasa actitud para salir del pozo en el que se encuentra. Este domingo puede quedar a 20 puntos de Nacional en la Tabla Anual, una ventaja desproporcionada entre los dos equipos que marcan la historia del fútbol uruguayo.

Brian Lozano, el fichaje estrella del club para el actual semestre, empezó generando llegadas por la banda izquierda. Pero se diluyó rápidamente porque no encontró un socio para progresar en la cancha o que empujara en el área las situaciones que creó. Ni siquiera pudo hacer la diferencia con la pelota quieta, una de las principales armas que posee el futbolista que regresó de México para cumplir el sueño de vestir la camiseta de su corazón.

Controlado Lozano, Peñarol no encontró otros caminos para llegar al arco de Fiermarín. Se le cortó el GPS. Ramos probó este sábado con el juvenil Brian Mansilla, pero no funcionó. Tampoco lo hizo Kevin Méndez, un jugador con mayor experiencia. Sin juego por las bandas -Valentín Rodríguez se lesionó rápidamente y Juan Manuel Ramos no subió-, Ruben Bentancourt quedó desconectado en el área y fue presa fácil para los centrales Renzo Orihuela y Joaquín Pereyra.

Camilo Dos Santos

El festejo del gol de City Torque

Es más, en el segundo tiempo la ocasión más riesgosa de Peñarol fue una pifia de Pereyra, que casi convierte un autogol.

El técnico intentó un cimbronazo en la segunda parte con tres cambios juntos (entraron Hernán Rivero, Walter Gargano y Nicolás Rossi), pero no logró el efecto deseado.

Enfrente se armó un equipo compacto, sin arriesgar demasiado -uno de los cambios del técnico Lucas Nardi fue sacar a Diego Arismendi del fondo y adelantarlo a su antiguo puesto de volante-, consciente de sus limitaciones y de su momento, con un par de atacantes que estuvieron atentos para cuando le llegó la pelota: los argentinos Thiago Palacios y Juan Bautista Cejas.

Con ellos dos por los costados más la presencia intimidante de Sebastián Ribas en el área, City Torque aguantó de mitad de cancha hacia atrás y aprovechó su momento. Consiguió el gol sobre el final del partido y sumó tres puntos fantásticos que le sirven para respirar en la tabla del descenso, donde ya bajaron Rentistas y Cerrito, y queda un lugar que se disputan Albion, Cerro Largo y los celestes.

Camilo Dos Santos

Catarozzi y Mansilla en acción

Peñarol decepcionó nuevamente y los objetivos que le quedan para terminar la temporada son cada vez menos ambiciosos: clasificar a la Copa Libertadores y con Nacional eliminado, tratar de ganar la primera edición de la Copa AUF Uruguay.

Detalles del partido

Peñarol: Kevin Dawson; Ezequiel Busquets, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Valentín Rodríguez; Sebastián Cristóforo, Rodrigo Saravia, Brian Lozano, Brian Mansilla, Kevin Méndez y Ruben Bentancourt. DT: Leonardo Ramos

Cambios en Peñarol: 20' Juan Manuel Ramos x Rodríguez -lesionado-, 61' Ignacio Laquintana x Mansilla, 67' Walter Gargano x Cristóforo, Nicolás Rossi x Méndez y Hernán Rivero x Bentancourt

City Torque: Cristopher Fiermarin; Hernán Petryk, Renzo Orihuela, Joaquín Pereyra, Lucas Morales, Diego Arismendi, Santiago Costa, Franco Catarozzi, Thiago Palacios y Sebastián Ribas. DT: Lucas Nardi

Cambios en City Torque: 63' Nicolás Palavecino x Costa, 75' Martín Rabuñal x Catarozzi y Julián Pou x Cejas, 90' Kevin Altez x Palacios

Cancha: Campeón del Siglo

Juez: Antonio García

Gol: 88' Palavecino (CT)

Amarillas: 21' Lozano (P), 27' Cejas (CT), 32' Costa (CT), 59' Rak (P), 77' Palavecino (CT), 84' Fiermarín (CT), 97' Orihuela (CT)