Peñarol y Nacional pidieron formalmente el VAR para el clásico del domingo 27

Peñarol y Nacional plantearon formalmente este jueves a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), su aspiración que en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura se juegue con VAR.

El encuentro entre los grandes se jugará el domingo 27 a partir de la hora 17 en el Campeón del Siglo.

Hasta el momento, en que la AUF aún no instrumentó el sistema VAR para todos los encuentros del Campeonato Uruguayo de Primera División, como había planificado para la temporada 2022, si Peñarol y Nacional no elevaban un planteamiento formal no se hubiera utilizado el videoarbitraje.

Desde el comité ejecutivo de la Asociación confirmaron a Referí que tras la solicitud de los clubes, el clásico tendrá VAR.

En el final de la temporada 2021, Peñarol planteó que si no había videoarbitraje para todos los partidos, tampoco lo aceptaba para sus encuentros en el Uruguayo 2022. Esto surgió después que en la última fecha del Clausura, en el que se definió el campeón de ese torneo y el primero de la Tabla Anual, los aurinegros jugaron su partido ante Sud América con VAR, en el Campeón del Siglo, y Nacional sin esta tecnología ante River Plate en el Gran Parque Central, porque el rival de los tricolores no había firmado autorizar a utilizar VAR.

La historia del VAR en Uruguay

El VAR llegó por primera vez en Uruguay en diciembre de 2019.

La tecnología se presentó en el fútbol local en cuatro etapas:

1) VAR en las finales del Uruguayo 2019 (lo utilizaron en los dos partidos decisivos);

2) VAR en las instancia finales del Uruguayo 2020 (lo utilizaron en ocho partidos, en el cierre de la temporada);

3) VAR en cuatro partidos por fecha en el Uruguayo 2021. Al comienzo del Apertura nueve equipos aceptaron que en sus encuentros se utilizara la tecnología y siete se negaron. En el Clausura, fueron 10, porque Wanderers también aceptó jugar con VAR. Incluidas las dos finales hubo 65 partidos con VAR.

4) VAR en todos los partidos a partir de la temporada 2022. Una temporada tiene 296 partidos, pero en esta ocasión ya no habrá videoarbitraje para todos los encuentros. Este fin de semana se juega la tercera fecha y no hay VAR para todos.

Desde las finales de 2019, que ganó Nacional a Peñarol, todos los partidos clásicos oficiales se jugaron con VAR.