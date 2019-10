Pennyworth: la historia del mayordomo de Batman llegó a las pantallas

Ochenta años después de la llegada de Batman a las revistas, libros y cómics, y luego a las pantallas en películas y series cuesta imaginar qué nos falta saber sobre él. Pero Batman no sería Batman sin esta figura silenciosa y siempre presente. ¿Qué pasaba en los años 60 en Londres? ¿Por qué este inglés misterioso se vincula con quien luego sería el padre del superhéroe y sobre qué base establecen esa relación indestructible? ¿Cuánto influye en la crianza y educación de Bruce Wayne y por qué se convierte en una figura clave en su vida?

Esas preguntas, entre otras, promete responder la serie de DC que desmenuza a Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un exsoldado del SAS británico que, a través de su empresa de seguridad, comienza a trabajar con el multimillonario y futuro padre de Batman, Thomas Wayne (Ben Adridge). La serie no escatima en escenas de violencia, suspenso y revelaciones.

Y lo bueno de todo esto es que no es necesario –mucho menos imprescindible- saber sobre la historia del superhéroe y sus andanzas para poder adentrarse en el mundo Pennyworth. Incluso para quienes nunca cayeron en sus redes, es una gran puerta de entrada. El principio del principio.

Este producto estrella de la plataforma Starzplay se estrenó este viernes en varios países de América Latina y Europa con 10 episodios que, según sus protagonistas, en algún lugar tienen vínculos con la realidad de la humanidad actual.

Dos personajes que ayudan a entender al superhéroe más querido

¿Cuál es el mayor desafío de contar la historia de un personaje que se ha abordado lateralmente muchas veces pero nunca en profundidad?



Jack Bannon – Uno de los retos es hacer que esto sea atrapante y mantener al público interesado, porque fácilmente pueden decir ‘bueno, ya se como termina’. Y el guion ayuda mucho en eso. Pero además de eso, también tuvimos desafíos logísticos, como los aspectos físicos de los personajes, y filmar en las zonas más lluviosas de Londres, pero finalmente tuvimos mucha suerte porque todo estuvo muy bien organizado.

¿Por qué creen que se están contando las historias que rodean a Batman, como esta del mayordomo, la del Guasón o Gotham?



Ben Aldridge – Hay varios motivos, pero los productores de televisión ya saben que existe una base de fans automática a los que les interesaría la historia, entonces está asegurado que ya hay un público. Pero mi perspectiva es también que este es uno de los superhéroes más amados. Al menos es mi favorito, porque es más humano, a diferencia de los superhéroes de Marvel, que vuelan y tienen otras habilidades. Batman viene de una experiencia traumática de niño que lo lleva a ser un vigilante y que procura el bien del mundo. Esas historias, especialmente en este momento que vive la humanidad, tienen una resonancia. Es un personaje muy interesante, al igual que los que lo rodean, entonces si bien Batman es amado, es interesante ver de dónde viene esta base que le da Alfred Pennyworth.

¿Este personaje ayuda a conocer más a Batman?



JB - Sí, ciertamente. Es lo que decía Bruno Heller (productor ejecutivo de la serie), que quería ver esos aspectos de la personalidad que llevan después a Bruce Wayne a convertirse en Batman, por el modo en el que lo crían. A Thomas (el padre de Batman) lo vemos como la parte más analítica y a Martha, la mamá, más dramática, y eso se ve en toda la serie. Y también vemos gran parte de la personalidad de Alfred, entonces si conoces algo de Batman, definitivamente lo vas a reconocer en el programa.

¿Qué fue lo más difícil a la hora de encarnar estos personajes?



BA -Ser cool, eso me costó mucho trabajo (se ríe).

JB – Había muchas características de Alfred con las que me relacioné, creo que muchos jóvenes se relacionan con su ambición, su esperanza, esa idea de ‘¿por qué tengo que hacer esto si yo puedo ser mejor?’. Uno de los grandes desafíos es que es en los años 60, pero yo quería que Alfred fuera muy moderno en cuanto a su sensibilidad. Su forma de actuar y de hablar, su acento, se adapta mucho a la época pero yo quería que también se relacionara con los jóvenes de ahora para que entendieran lo que está atravesando. Sí son los años 60 pero se ve esa cosa atemporal que tienen los jóvenes.

BA – Un gran desafío fue que me creciera el bigote (vuelve a reir). Más que un desafío tuve un miedo personal, ya que yo he interpretado estadounidenses muchas veces y me tengo confianza, me siento bien haciendo ese papel, pero aquí querían un estadounidense muy específico de la época, con un acento algo distinto, entonces temía no lograrlo. Creo que tuvimos suerte en la creación del programa en que realmente no fueron desafíos duros, todo era un placer, ir a trabajar todos los días nos emocionaba mucho porque, al menos para mi, es el programa a mayor escala que he hecho.

¿Han observado a los actores que anteriormente hicieron a sus personajes? Hay figuras de la talla de Michael Caine en la piel de Alfred Pennyworth, por ejemplo.



JB – Sí, seguro. Cuando estaba en el proceso de pruebas, mi primera audición fue básicamente una imitación de Michael Caine y me volvieron a llamar, así que dije ‘Ok, funcionó’. Luego me junté con los productores y dijeron que creían que Michael Caine había sido el mejor Alfred y lo genial es que él en los 60 ya era una superestrella así que pudimos ver muchas películas suyas de esa época y también tomar inspiración de allí.

BA – Yo también lo hice. Y también me dijeron que me enfocara en Cary Grant y sus películas con Alfred Hitchcock, en las que iba a hallar paralelismos entre los personajes. Eso fue muy bueno porque pudimos usarlos como estudio, como guía.

Nueva competencia en Streaming

Un servicio premium, para adultos, con buenas historias y accesible económicamente (unos $ 180 mensuales). Así se presenta Starzplay, la plataforma de streaming que llega a sumarse a la oferta de televisión on demand y competir con otros servicios, especialmente con HBO. Se ve a través de Apple TV –en Uruguay aún no está disponible; sus ejecutivos analizan la forma en la que llegará- y ya hay planes para que esté disponible en Android este año.