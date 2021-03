Pequeñas empresas se quedaron con gusto a poco con medidas de Arbeleche y piden más apoyo

El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo con medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas uruguayas no colmó las expectativas y la gremial que las agrupa advierte que el costo de no apuntalar con mayor fuerza al entramado empresarial puede ser más costoso para el Estado. Sostiene que hay un número muy importante de microempresarios que "quemaron" sus ahorros y reservas.

La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) mantuvo hace una semana una extensa reunión con la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche para abordar la coyuntura del sector y plantear medidas de estímulo.

El presidente de Anmpye, Pablo Villar, valoró la instancia de intercambio directo con la ministra tras esperar casi un año para que se concretara. Sin embargo, los micro y pequeños empresarios se quedaron con gusto a poco una vez que el Poder Ejecutivo hizo oficial el proyecto de ley con los beneficios que remitió al Parlamento la pasada semana, y que la bancada oficialista acordó darle un rápido trámite.

Villar dijo a El Observador que si bien las medidas que anunció el presidente Lacalle Pou en en el Parlamento “son un paso”, todavía resta todo el “proceso de implementación”. Uno de los temas donde los micro y pequeños empresarios no quedaron satisfechos con la rebaja en las tasas de interés que se anunciaron para el Sistema Nacional de Garantías de Emergencia (SIGA) de Emergencia.

El presidente de Anmpye indicó que en la reunión con Arbeleche se planteó la necesidad de tener una tasa de interés de 0%. La Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) cobra hoy una comisión por usar esa garantía estatal de 1% para los créditos en pesos y unidades indexadas y de 2% para los préstamos en dólares. En tanto, la tasa de interés es de 2,5% en UI y 14% en pesos anual.

“La ministra (por Arbeleche) nos dijo que no era posible llegar a esas quitas y subsidios para llegar a una tasa del 0%. Vamos a ver cómo terminan quedando. Nosotros consideramos que esas tasas no son adecuadas para que el instrumento de crédito ayude a mitigar el impacto”, explicó.

Villar recordó que eso se refleja en la previsión que había realizado el MEF cuando estalló la pandemia para apalancar esos préstamos con fondos del Estado por hasta US$ 2.500 millones y se terminaron ejecutando poco más de US$ 500 millones. “Eso quiere decir que, ante una empresariado que necesita crédito, entendió que las condiciones no eran buenas y que, además, no hay certeza de repago porque todavía tenemos un contexto incierto”, alertó.

El presidente de la gremial de las micro y pequeñas empresas indicó que se pretende que el “gobierno invierta” recursos en mejorar el acceso al crédito para estos negocios “bancando el costo de esos fondos” porque el Estado se financia a “menores tasas que los particulares”.

“Estamos convencidos que el sostenimiento de este tejido productivo sostiene el empleo y una posibilidad de reactivación de la economía más o menos veloz y ayuda a la formalidad. Todas esas cosas no solo positivas para el microempresarios, sino para la sociedad y el gobierno porque eso implicará menos recursos para atender los seguros de paro”, argumentó Villar. Añadió que el SIGA también debería reconsiderar los períodos de gracias y de repago de esos fondos.

El empresario dijo que durante el año de la pandemia (2020) las empresas “quemaron todas sus reservas y ahorros. Un año después de la pandemia tenemos miles de cierres de empresas y otras están en actividad en una situación muy preocupante porque están sin reservas”, aseguró. El gremialista consideró que “no se pueden esperar tres meses más” para atender esa realidad.

Pago de impuestos e incentivos para más empleo

Por otro lado, la Anmpye está aguardando por las condiciones para refinanciar deudas que establezcan organismo como el BPS, DGI y el BSE. El proyecto del ley del Poder Ejecutivo encomienda a los dos primeros organismos a otorgar facilidades de refinanciación para los micro y pequeñas empresarios.

Asimismo, también se aspira que se mejore el artículo 8 del proyecto del Ejecutivo que exonera el pago mensual de IRAE a empresas cuya facturación no supere las 915.000 UI (unos $ 4,4 millones) durante el primer semestre de 2021. “Nosotros queremos que esta medida también alcance a las empresas del régimen general que pagan adelantos de IRAE con porcentajes fijos”, indicó Villar.

La asociación también elevó al Ministerio de Trabajo en diciembre una programa denominado 1+1 para que las micro y pequeñas empresas -pese al contexto de pandemia- puedan tomar trabajadores y cuenten con un incentivo de tener el 100% de la exoneración de los aportes patronales al BPS por el primer año y que asuman la obligación de mantener ese vínculo laboral por al menos otro año.

“Con eso el gobierno se estaría asegurando un incentivo a la contratación de trabajadores. Esto puede impactar en menores recursos para el seguro de desempleo, en caída de la desocupación. A todas vista es un instrumento potente y focalizado en las micro y pequeñas empresas”, afirmó. El presidente de Anmpye comentó que el ministro de Trabajo Pablo Mieres lo vio bien en su momento, pero luego “no se instrumentó”.