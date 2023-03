Pereira dijo que ve a Lacalle "muy sensible" y recordó su no saludo: "El vínculo no cambió por mí"

El cruce entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira continúa. Luego de que Lacalle dijera que estaban "todos medio sensibles" tras una crítica del líder opositor, Pereira aseguró que es al mandatario al que ve "muy sensible", y recordó el saludo que tuvieron en la fiesta del Pollo y la Gallina.

"Yo lo veo a él muy sensible. Yo lo fui a saludar igual que siempre en la fiesta del Pollo y la Gallina. Quien no quiso tener un saludo igual que siempre fue él", expresó Pereira en una rueda de prensa realizada luego de reunirse con el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en la Huella de Seregni.

"Hay algunas actitudes del propio presidente que no ayudan al clima. Si el presidente no me saluda adecuadamente en la fiesta del pollo y la gallina no me genera ningún problema espiritual ni emocional pero a la sociedad le genera una idea de sistema político confrontado".

Este miércoles Lacalle Pou respondió a Pereira, quien dijo sentirse ofendido por declaraciones que hizo recientemente el presidente. "Cuando al presidente le preguntaron por el caso Astesiano y mis opiniones dijo 'por algo le pagan'", había detallado Pereira.

“Estamos todos medios sensibles de más, yo no tengo problemas con nadie, capaz que algunos otros sí", respondió Lacalle en declaraciones consignadas por Telemundo. “Ya bastante problemas hay en Uruguay como para darnos manija con esto”, agregó en rueda de prensa.

"Quien le manifestó a la prensa que a mí me pagan para hacer crítica sobre el caso Astesiano no fui yo, fue él. ¿Entonces quién cambió, el presidente del FA o el presidente de la República? Yo se los respondo así les facilito la tarea, el presidente de la República", dijo el presidente del Frente Amplio a los medios presentes.

El líder del Frente deseó que "ojalá vuelva todo a la normalidad" en su relación con el mandatario, pero aseguró que "si no vuelve" deberán "hablar igual", y sostuvo que le pedirá una reunión cuando tenga que hacerlo.

"Si el vínculo cambió, no cambió por mí, porque yo haya sido agresivo. Pueden revisar todos los medios en los que ustedes participan y no fui agresivo ni con él ni con su familia", expresó Pereira, y aclaró que sí le pide "responsabilidad política" –como cree que le pide "todo el Uruguay"– por el caso que involucra al excustodio presidencial Alejandro Astesiano.