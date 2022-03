Pereira fue a debatir con Umpiérrez, pero quedó solo ante ausencia del intendente

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, viajó a Rocha para debatir sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el intendente y coordinador de la campaña por el No, Alejo Umpiérrez, pero el nacionalista no participó.

Pereira criticó que "decidieron no debatir" porque "no solo este debate se ha clausurado", en referencia a intercambios que no prosperaron, en Montevideo.

El frenteamplista decidió de igual manera presentarse la noche de este viernes, luego de una organización que demandó tres meses. "Mi solidaridad con los periodistas. Lamento que esta sea la ocasión, pero yo no estaba dispuesto –después que di la palabra– a dejar de hacerlo porque la otra parte no viniera. La otra parte tendrá que responderle a la sociedad", deslizó Pereira sobre Umpiérrez.

El dirigente frenteamplista subió al escenario del teatro 25 de Mayo y se apostó junto a uno de los atriles al que enfocaban las cámaras. Los minutos para la oratoria se contabilizaron aun sin la presencia del segundo orador.

En los tres minutos iniciales, Pereira saludó "a quienes están mirando el debate que no pudo ser". Y apuntó: "Lamento que se haya tomado esta decisión" por parte de Umpiérrez, quien "estuvo al frente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la ley".

Luego, dijo a la organización que le gustaría comenzar a hablar sobre la economía como primer tema de la noche, donde también habló de los combustibles. Luego fue el turno de hablar sobre derechos de los trabajadores, entre otros temas. Pereira mostró gráficas y también recibió preguntas del moderador.

Antes de darle la bienvenida a Pereira, el periodista y productor que ofició como moderador, dijo: "Bienvenidos y disfruten lo que hubiese sido, uno de lo que nosotros creímos, de los mejores debates del año con respecto a este tema (la LUC)".

La instancia fue transmitida a través de medios de comunicación de Rocha, y en vivo, a través de Youtube. Allí también se observaron tandas publicitarias, con empresas locales que apoyaron la actividad.

Por otra parte, algo más de una veintena de personas –con tapabocas y respetando el distanciamiento físico por la pandemia de covid-19– fue el público presencial al que Pereira se dirigió. Fue durante poco más de una hora.

La coordinadora del Sí a la derogación, previendo la ausencia que se daría por parte de Umpiérrez, lanzó una placa informando sobre la postura que había tomado el intendente rochense. "No habrá debate porque el coordinador de la campaña del No, Alejo Umpiérrez, declinó", explicó. Y agregó: "Fernando está en Rocha cumpliendo con el compromiso con diario El Este y Acuario FM".

Además, desde la cuenta del Frente Amplio en Twitter, se escribió: "La verdad se abre camino. Vinimos dispuestos a intercambiar ideas y nos duele para con la sociedad uruguaya que el coordinador de la campaña del No haya cancelado su presencia", reclamó.

De antemano, Umpiérrez había comunicado que no asistiría. Había puesto como condición que el presidente del Frente Amplio debatiera con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, intercambio que no prosperó. "Yo nunca elegí con quién debatir ni dije con quién no debatía, pero no debato con quien realiza discriminaciones al momento de debatir", dijo el intendente este viernes, en declaraciones a radio Universal.

El próximo debate a cargo de los mismos organizadores en Rocha ya fue anunciado: será el 21 de marzo entre los exintendentes Sergio Botana (Partido Nacional) y Aníbal Pereyra (Frente Amplio). Ambos confirmaron su disposición a asistir.