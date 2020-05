Pereira: "Nadie podía pensar que en Uruguay este 1° de mayo no se iba a celebrar"

En un escenario inusual por la emergencia sanitaria, el PIT-CNT realizó el tradicional discurso del 1° de mayo en su sede de la calle Jackson. Los tres oradores fueron Fernando Pereira, Soraya Larrosa y Marcelo Abdala, presidenta, vicepresidenta y secretario general, respectivamente. La central sindical volvió a reclamar una renta básica para los trabajadores y solicitó un mayor seguimiento de la evolución de los precios de la canasta básica.

"Nadie podía pensar que en Uruguay este 1° de mayo no se iba a celebrar. Tomamos las medidas sanitarias para que la movilización fuera la adecuada", sostuvo Pereira. Agregó que la la central sindical continuará peleando por el trabajo, los salarios y una renta de emergencia. "Sobre todo para los que hoy tienen más dificultades, los que están sin trabajo, en seguro de desempleo. Feriantes, músicos. No vamos a pelear solo por los trabajadores sindicalizados, sino por el conjunto de uruguayos que están pasando penurias", afirmó el presidente del PIT-CNT.

A su turno, Larrosa recordó que hay miles de trabajadores en el seguro de paro. "Necesitamos una renta básica para que esos trabajadores puedan tener comida y así hacer el aislamiento social".

Abdala, en tanto, destacó que los trabajadores en Uruguay nunca dejaron de celebrar un 1° de mayo en 130 años de la primera conmemoración, en 1890.

"Es bueno en momentos de dificultad apelar a una concepción de la democracia más profunda. Por eso, no entendemos por qué no se nos dio la cadena y cómo no se convoca al diálogo social como espacio para generar soluciones", afirmó Abdala.

El secretario general agregó que en estos momentos el país tiene que cuidar su "densidad democrática", por lo que dijo no entender el ingreso de la Ley de Urgente Consideración. "Más que ley ómnibus, es un ferrocarril", señaló.

Sobre la forma en la que el movimiento sindical dará pelea contra la ley, Abdala señaló que en los primeros días de mayo una mesa representativa tratará el tema, pero que no se descarta ninguna medida. "En este instante el PIT-CNT no descarta ninguna de las formas de acción que son patrimonio del movimiento sindical. Inclusive la movilización. Bien hecha, con los cuidados sanitarias y formas disciplinadas de actuar", apuntó.

Tampoco está descartada la posibilidad de convocar a una consulta popular, una vez que la ley se apruebe en el Parlamento. "Vamos a discutir con serenidad, como hicimos en 1992 y en 2003, si se puede llegar a la consulta popular. Sabiendo que sólo nosotros no podemos. Precisamos de las organizaciones de la sociedad y de los partidos políticos que estén en consonancia", señaló, por su parte, el presidente del PIT-CNT.

Pereira se reunió en las últimas semanas con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para analizar el ingreso de la Ley de Urgente Consideración al Parlamento. Varios sectores del FA también han planteado la posibilidad de convocar a un referéndum para derogar toda o una parte de la ley.

Respecto a la caravana que tuvo lugar este viernes, el secretario general de la central sindical afirmó que fue "una enormidad" y que "todo lector político sensato" debería "leerla como un acto de respaldo a la plataforma del PIT-CNT".

"Se puede pensar que fueron decenas de miles. Hay gente que se dedica a esto dentro de la organización. Este es uno de los actos más importantes en Uruguay de los últimos años. Por esta caravana y por la cadena entre todos los uruguayos. Ese es el movimiento sindical en la calle", resumió, por su parte, el presidente del PIT-CNT.