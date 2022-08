Personal de recaudación se declaró en preconflicto y negociará en la previa al clásico

El personal de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) nucleado en su gremio en Afrauf, se declaró en preconflicto y solicitó una reunión grave y urgente con el presidente de la AUF Ignacio Alonso. El presidente se encuentra en Chile en una reunión de Conmebol que estableció el formato de disputa de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, por lo que el encuentro con el gremio se llevará a cabo la semana próxima, en la previa del clásico Nacional-Peñarol, programado para el domingo 4 de setiembre.

La preocupación de la gremial es la permanente pérdida de trabajo de sus funcionarios en los estadios de fútbol.

Carlos Pazos

Boleterías del Estadio Centenario

Desde hace más de un mes la gremial mantiene reuniones con Guillermo Piedracueva, Enrique Moreira y Gonzalo Masa, de la AUF, pero aún no llegaron a un acuerdo que los satisfaga. Por ese motivo el jueves pasado realizaron una asamblea y tomaron la medida.

"La AUF se enteró de la asamblea y elaboró un proyecto, que no podemos considerar seriamente como propuesta, que no es claro y tiene un montón de errores de conceptos. Lo que se pretende es tener menos fuentes de trabajo. La asamblea lo rechazó", expresó el presidente de Afrauf José Luis Otero en el programa Tirando Paredes de 1010 AM.

Agregó que la AUF "tiene muy buenas intenciones, pero no encontramos la solución real".

Personal de recaudación de la AUF

Otero manifestó, como ejemplo, que en la tribuna Atilio García del Gran Parque Central llegaron a trabajar 14 porteros y dos jefes de puerta, pero que desde hace un tiempo la AUF designa solo ocho porteros y un jefe para el mismo sector.

Según él, el personal de recaudación no alcanza para cubrir todos los espectáculos.