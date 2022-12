Pese a discurso "realmente agresivo" de Heber, FA participará de diálogo por seguridad

Aún cuando entienden que la convocatoria sale de un Ministerio del Interior que está "con el agua hasta el cuello", el Frente Amplio resolvió acceder al llamado del ministro Luis Alberto Heber a todos los partidos políticos para generar un programa de seguridad. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, propuso ante el Secretariado Ejecutivo que quien los represente sea el sociólogo Gustavo Leal –exdirector de Convivencia en la gestión de Eduardo Bonomi– y confirmó la decisión orgánica a través de la Mesa Política.

El oficialismo había arremetido en la mañana del lunes contra la ausencia de la oposición en la primera reunión formal del grupo, que está comandado por el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, Diego Sanjurjo. El dirigente colorado criticó que el Frente esté "siempre en la chiquita, queriendo tirar abajo lo que propone el gobierno".

Si bien en el FA nunca estuvo en tela de juicio su participación en ese ámbito y Pereira atribuyó la ausencia a la falta de decisión orgánica, la oposición no pasa por alto que también Heber –el ministro con el que más frentes abiertos mantiene– está haciendo su juego. Y pese a haberle pedido la renuncia por segunda vez en el período la semana pasada, y teniendo en la mira a la cúpula de la Policía, la fuerza política resistió su archivo.

"El relacionamiento con Heber no es bueno", declaró a El Observador el senador Charles Carrera. "No podés decir que estás teniendo éxito en la seguridad y convocar un ámbito de este tipo", afirmó; "Está sobre la mesa el aumento de las muertes dudosas, se está indagando a las jerarquías de la Policía por su vinculación con Astesiano, ni hablar del pasaporte a Marset, se está investigando el maquillaje de cifras de delitos en Durazno y te puedo seguir con el rosario. Vamos a ir porque la seguridad es de los temas que más preocupa a la sociedad uruguaya", concluyó.

Camilo dos Santos

Gustavo Leal

El senador Mario Bergara también dejó entrever el estado de ánimo del Frente: “Con una mano el ministro nos envía una nota convocándonos a una reunión, y con la otra mano agarra un micrófono y da un discurso en la arena política realmente agresivo para con el Frente Amplio”, dijo en M24. "Si se quiere diálogo hay que tener talante de diálogo, no se puede hacia un lado decir que estamos dialogando cuando hacia el otro lado somos absolutamente agresivos con la fuerza política convocada", planteó, y agregó que la participación tendría que ser "analizada con detenimiento".

Había sido el propio Plenario –que en términos institucionales es el máximo órgano decisorio– el que pidió un "espacio de diálogo que aborde en profundidad las transformaciones sociales", con medidas "de corto plazo" en seguridad y "cambios estructurales" en sociedad. “El Frente Amplio extiende una mano si el gobierno quiere discutir temas de seguridad partiendo de la base que son problemas multidimensionales y que ninguno tiene la verdad revelada para solucionarlo”, decía el propio Pereira el 4 de junio.

Tan solo unas semanas antes el intendente canario Yamandú Orsi recalcaba que detrás de los homicidios "solo hay tragedia y dolor", y la "expresión de nuestro fracaso colectivo al encarar el tema de la seguridad pública". “Cuente con nosotros, señor ministro”, le diría directamente a Heber, a los pies del Obelisco en pleno acto por la batalla de Las Piedras.

El 29 de julio, Pereira insistiría una vez más en el concepto: "Colocamos a disposición la posibilidad de establecer un diálogo interpartidario que atienda a un problema que es muy dificultoso en algunos lugares del país y que es la preocupación principal que el Frente Amplio está recogiendo" en sus recorridas.

Del otro lado del mostrador

Los roles se invierten con la convocatoria de Heber, cuando el propio Partido Nacional planteaba reparos a los diálogos por seguridad propiciados por la administración de Tabaré Vázquez en 2016. A días de que Heber concurriera a Torre Ejecutiva a los primeros encuentros, el entonces senador y líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, decía en una recorrida por San José que "es muy difícil iniciar un diálogo" cuando seguía sin cuestionarse la continuidad de Eduardo Bonomi como ministro del Interior.

"En realidad no hay razón para el diálogo. Esto no es una condición, es una cuestión de lógica pura: tiene que cambiar la política de seguridad. Para eso llama al diálogo", decía el hoy presidente de la República. "Yo estoy para ponerle el hombro al país, pero no para sacarme la foto. Que elijan a otro para sacarse la foto", recalcaría en otro acto.

Fue su sector Todos el que planteó en agosto de 2016 en el directorio nacionalista que la fuerza política dejara de participar en los encuentros, con la opinión contraria de la corriente liderada por Jorge Larrañaga.