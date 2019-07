Pese al invierno, el mercado de haciendas continúa firme

El país atraviesa la época más cruda del invierno, en la que comenzaron a llegar las heladas y la influencia del frío se está sintiendo en los campos y en el estado de los ganados. Pese a eso, Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, aseguró que el mercado de haciendas gordas y de reposición se mantiene “firme y ávido”, con “necesidad de ganado”.

En diálogo con El Observador, el consignatario analizó que el mercado ganadero está “muy firme” y que la oferta “es reducida”.

“El mercado de ganado gordo, si bien dio una pestañeada, está muy firme. Hay poca oferta y, en el corto plazo, veo que está todo muy firme sin señales que indiquen que pueda aparecer algún cambio brusco”, apuntó.

Valores

A modo de referencia, Pigurina informó que, dependiendo de la planta, la vaca cotiza de US$ 3,70 a US$ 3,90 por kilo. A la vez, un novillo gordo se maneja en el entorno de los US$ 4 para arriba y la vaquillona “siempre está a mitad de camino”, entre la vaca y el novillo, comentó el gerente de la firma rematadora.

La vaca cotiza de US$ 3,70 y US$ 3,90 por kilo y el novillo US$ 4 o más.

En ese marco, “los negocios son puntuales”. Por lo tanto, “hay que analizar negocio a negocio porque hay diferencias entre las distintas plantas, hay bastante variedad. Hay que buscar para ver en cuál se ajusta más el negocio”, aclaró.

Resultados feria Molles

El miércoles 17 de julio el equipo de Valdez y Cía realizó su feria mensual en la Liga de Trabajo de Molles, en la zona de Carlos Reyles (en Durazno). Pigurina declaró que fue “una buena feria, una feria ágil y con buenos precios”.

Hizo referencia a que los valores fueron los que maneja el mercado actualmente y añadió que hubo firmeza en todas las categorías.

Puntualizó que fue una feria que tuvo una oferta reducida –por temas sanitarios, parte del ganado no salió a la venta– y, por lo tanto, las ventas fueron muy rápidas.

“Lo que había más era terneros machos y novillitos y se vendieron muy bien. Las filas de vacas de invernada y piezas de cría, que era lo que completaba la oferta, también se colocaron a los valores actuales, que siguen siendo muy firmes y muy buenos”, reflexionó.

La feria fue transmitida en vivo a través de Valdez TV (en valdeztv.com) y administrada por el Fideicomiso de Garantía Un Siglo. En total se vendieron 400 vacunos, 250 lanares gordos y de campo y 10 yeguarizos.

Por más detalles de las actividades de la firma, hay que ingresar al sitio valdez.com.uy.

Promedios