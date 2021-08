Pía, de Flores a Tokio: emociones, foto con Djokovic y el apronte para cumplir el sueño olímpico

“Estoy entrenado, pero te voy respondiendo”. Con el agite de un ejercicio de intensidad leve, de esos que permiten hablar, la atleta uruguaya Pía Fernández contó a Referí sus sensaciones previas al debut en los Juegos de Tokyo 2020, los primeros olímpicos de su carrera, en la prueba de 1.500 metros, por los que tanto luchó para clasificar y que ahora disfruta, mientras se prepara para dejar todo en la pista.

La trinitaria de 26 años llegó a Japón tras entrenar y competir en España en las últimas semanas y dijo ya estar aclimatada al país asiático.

“La adaptación viene bien, con un poco de humedad y calor, pero ya estamos adaptados al clima y a la hora en la que voy a competir”, dijo la corredora que debutará el domingo a las 21:35 de Uruguay (09:35 de la mañana del lunes en Japón) en la serie clasificatoria.

Instagram

La primera foto de Pía en la Villa Olímpica

“La comida es espectacular, hay de todo, muy variado y muy rico también, así que en ese aspecto y físicamente estamos superadaptados”, agregó, ante la consulta de Referí.

Como el resto de los atletas, Pía ya pudo conocer la pista del Estadio Olímpico de Tokio, que días atrás abrió las puertas para los competidores.

“La pista ya la probamos, tanto en la de calentamiento como en la oficial, que ayer entramos dos horitas, y está buenísima, realmente. Es una pista de primer nivel y tengo muchas ganas de poder competir en ella”, agregó.

La atleta de Flores y su entrenador, Sebastián Allende, esperan ahora la confirmación de la serie clasificatoria para luego definir su plan de carrera.

¿Cómo planifican una carrera de 1500 metros? “Para la táctica siempre hacemos un estudio de la serie, que todavía no ha salido y van a estar mañana o pasado, pero más o menos vamos a ser 15 atletas por serie y estamos esperando eso para poder armar una buena estrategia y conocer a las rivales que van a estar participando conmigo en esta primera instancia”.

Instagram

Pía y su entrenador Sebastián Allende

“Mi objetivo principal acá es salir a dejar todo y disfrutar”, destacó. “Es una experiencia única, sabemos que hay un gran nivel así que, como siempre, a dejar todo y buscar lo mejor posible”.

Las emociones y la vida en la villa olímpica

Tokyo 2020 son sus primeros Juegos Olímpicos, toda una experiencia nueva, potenciada al máximo nivel, superior a lo que ya ha vivido en Sudamericanos, Panamericanos o mundiales.

“En cuanto a sensaciones, estoy muy feliz y muy emocionada, esta primera experiencia olímpica sin dudas me va a quedar de por vida”, señaló, siguiendo con su entrenamiento en la tardecita japonesa.

“Voy a disfrutar esto que costó tanto conseguirlo, fueron muchos años y mucho esfuerzo. Estoy disfrutando al máximo todo, desde la pista, la competencia, el día a día, la villa, pese a las restricciones por el covid-19”, agregó.

Instagram

Pía en el Estadio Olímpico de Tokio

Si bien ya fue a la pista a entrenar, cuando le toque competir será diferente, pero no cree que eso la perjudique o la desconcentre. “Las emociones a mí particularmente siempre me juegan a favor”, contó. “Obviamente, no voy a mentir y voy a decir que me pongo nerviosa, porque eso es obvio, pero trato de canalizar todo eso y que me sume positivo”, agregó.

Volviendo a la vida en la villa olímpica, señaló que es “un poco particular” por todos los cuidados sanitarios que hay que tener por el covid-19.

“Tenés que sentarte a comer con tus compañeros y tu delegación con mamparas de por medio, lo que se hace un poco extraño, pero es parte del juego y de la adaptación, de unos Juegos que van a quedar para la historia por ser en pandemia”, comentó.

Instagram

Pía y Djokovic

En los primeros días en Tokio, recorrió parte de la villa y se sacó algunas fotos, algo que hará con más detenimiento una vez que finalice su participación.

“Estoy básicamente enfocada en entrenar, descansar y alimentarme bien, por lo menos hasta después de competir”, señaló. “Apenas en los primeros días recorrimos un poquito y sacamos fotos de la villa, pero ahora ya estoy enfocada en la preparación. Hay cosas interesantes para hacer en la villa, paseos y parques, y las fotos con los aros, y la tienda de souvenirs”.

Compartir el predio olímpico y los entrenamientos le ha permitido estar cerca de figuras del deporte y del atletismo.

Instagram

La foto en el entrenamiento junto a Allyson Felix

“El hecho de cruzarse con atletas de primer nivel es una de las cosas lindas que tienen los Juegos”, comentó. “Me he cruzado con muchos”, agregó. Aclaró que no suele ser cholula, pero con algunas figuras del deporte mundial no pudo contenerse y salió el pedido de foto.

Instagram

Con Amel Tuka, figura de los 800 metros

“Yo no soy de la que les gusta andar molestando y pidiendo fotos, pero sí le pedí a Djokovic (el tenista serbio hoy número uno del mundo) y me crucé en la pista con Allysson Félix (estadounidense oro olímpico 200 metros en Londres 2012, entre otros títulos), que estuve haciendo unos entrenamientos a unos centímetros de ella. Y también con otros atletas, como Emma Coburn (estadounidense campeona del mundo en 3.000 obstáculos en 2019) y varios más, lo que es parte de las experiencias lindas de estar acá”, señaló la atleta de Flores que está haciendo realidad su sueño olímpico.