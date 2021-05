Pía Fernández ganó la medalla de plata en Guayaquil y está cada vez más cerca de Tokio

La atleta uruguaya María Pía Fernández logró el segundo lugar este sábado en la prueba de 1.500 metros en el Sudamericano de atletismo que se desarrolla en Guayaquil con un tiempo de 4.15.27.

La medalla de oro fue para la venezolana Josely Brea con un tiempo de 4.15.05 y el tercer puesto fue para la argentina Mariana Borelli con un tiempo de 4.15.61.

Pía Fernández lideró gran parte de la carrera

Apenas terminó la carrera, Fernández expresó su felicidad por haber logrado la medalla de plata para Uruguay: "Sabía que me iba a tocar la responsabilidad de liderar la carrera. Son pocas las atletas que pelean por un cupo para los Juegos y por eso salí a buscar la mejor marca".

Pía agregó: "No voy a mentir, me hacía ilusión la de oro, pero mi objetivo era sellar la clasificación. El viento estaba mortal y me tocó enfrentarlo de punta a punta"..

Actualmente la uruguaya se encuentra en puestos de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y los puntos logrados este sábado son de gran valía.

Fernández lideró durante la mayor parte de la carrera y en la recta final fue superada por la venezolana.