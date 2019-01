Piñeyrúa y el futuro profesional del rugby: “Necesitamos marcas fuertes como Nacional y Peñarol”

¿Qué avances hay sobre la Liga Sudamericana?

Han existido varias reuniones para avanzar. Brasil es el líder del tema, tienen todo muy armado internamente, han propuesto incluso que pueden organizar alguna franquicia más si algún país de la región no puede hacerlo. Brasil tiene el mercado, las operaciones.

¿Y el resto de la región?

Estamos convencidos de que es la manera que el rugby crezca en la región. Somos muy optimistas, hemos tenido buenas respuestas. En Paraguay y Colombia hay mucho interés, en Chile también y mismo en Argentina hay uniones provinciales interesadas en poder tener franquicias.

¿Cómo ve el proyecto en Uruguay?

La Unión está convencida que es el camino para tener jugadores de mejor calidad. Incluso tenemos una realidad nueva en los últimos meses, de 10 chicos que se van a jugar a la Major League Rugby de Estados Unidos. Eso nos genera algunos problemas, porque ahora tenemos los partidos de la Américas Rugby Championship y es complicado para traerlos, tenemos un partido con Jaguares y no es fácil que todos vengan a jugar. Tener las franquicias propias, controlar nuestro destino, manejar el calendario, es muy importante. Con la MLR tenemos buen diálogo pero ellos tienen sus intereses y por más que exista buena comunicación y relación, al final del día son muchos los partidos y siempre terminás negociando. Ni que hablar con los chicos que juegan en Europa, que casi no los hemos tenido para la ARC. No es que los equipos se nieguen a darlos, pero muchas veces la disyuntiva está en la misma unión, de hacer lo mejor para los intereses del seleccionado pero también del jugador.



¿En qué está el proyecto para que las franquicias lleven los nombres de Nacional y Peñarol?

Se avanzó mucho. Pero más allá de que sean Nacional y Peñarol, de lo que puedan significar, de esa polémica que se generó, la Unión y los que estamos tratando de que el rugby crezca vemos que para que sean viables las franquicias tienen que tener dos marcas fuertes, que generen comercialmente impacto y pasión. Que tengan hinchas, que estén impuestas en los uruguayos. Es necesario para seguir en nuestra expansión, para tratar de popularizar el rugby en todos los rincones. Por eso vemos en Nacional y Peñarol a dos aliados importantes, que pueden hacerle mucho bien al rugby. Pero también nosotros podemos hacerle mucho bien a esas instituciones con los valores de nuestro deporte. Es win-win, porque podemos cumplir nuestros objetivos y seguramente también a ellos les sirva para mejorar su imagen, entender el deporte como algo que atraiga otra vez a las familias, que saque a los chicos de la calle, que ayude a la connivencia. Todo eso es lo que quieren Peñarol, Nacional, la URU y la gran mayoría de la gente que está detrás de esos equipos. Es el 99% de la gente. Eso queremos fomentar y ayudar a crear eventos para la familia y para todo el mundo. Obviamente atrás de esos clubes también hay cosas negativas y que asustan, cosas que se hoy ven mucho más lejos de nuestro deporte. Por eso lo tenemos que cuidar, pero no somos solo nosotros. También quieren cuidar a sus instituciones los hinchas de Peñarol, Nacional, los dirigentes. Lamentablemente algunos pocos la arruinan, pero la buena gente es la gran mayoría de los deporte en Uruguay. No nos asusta, queremos sumarnos para erradicar ese temor.

¿Ya están firmados los acuerdos?

En su momento ya se firmaron acuerdos, los acercamientos necesarios. La directiva de la URU y de los clubes cambian, se deberá seguir avanzando, pero nunca hemos escuchado una voluntad en contra.



La fecha de arranque de la Liga está definida para 2020?

Será en 2020 y las fechas serían en el primer semestre, lo mismo que ocurre en la MLR. Queremos crear el pathway para todos los países de la región tengan su desarrollo profesional.



¿Qué pasaría con la Américas Rugby Championship, que se juega hasta ahora en febrero y marzo?

Se habla de un calendario global partir de 2020, por lo que iría para el segundo semestre, aproximadamente entre agosto y septiembre.



¿Cuántos jugadores uruguayos formarán parte de la franquicias?

Creemos que para que sean exitosas deben ser competitivas. Hoy creemos que hay entre 20 y 25 jugadores preparados y competitivos en este nivel. El gran objetivo es aumentar esa cantidad de jugadores. Eso hoy es directamente proporcional a lo que pasa en Los Teros, hay 25 jugadores preparados para jugar a nivel de selección. Eso nos complica, no es lo mismo cuando nos faltan 6 o 7 jugadores. Eso es lo que con estas franquicias queremos frenar. Lo mismo le pasaba a Argentina cuando le faltaban los 8-10 de en Europa hasta que captaron cada vez más jugadores para Super Rugby.



¿El resto serán argentinos o isleños?

Es importante aportarle a esta liga jugadores de Fiji, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia. cuanto más alto sea el mercado, se va al más alto nivel. Está pasando con la MLR. No son los jugadores de Super Rugby, contrataron jugadores que han jugado en la M20 de Sudáfrica, que jugaron Currie cup. Podemos ir por un camino similar.

¿Pero es coherente pagar para desarrollar jugadores extranjeros?

Te separo la respuesta en dos partes. Cuando te decía que tenemos 20-25 aptos, eso es hoy. Si no tuviera proyección de futuro no nos meteríamos en este proyecto. No tiene sentido hacer esto para desarrollar solo 20-25. Lo hacemos para desarrollar más chicos. La idea es que cada vez más jugadores uruguayos encuentren un espacio profesional.

Pero además, que cuando rodeás a esos 20-25 jugadores de hoy con otros de su mismo nivel o superior también los estás desarrollando más. Aunque tengamos 20 o 25, si los hacemos competir con jugadores de Tonga, Samoa, Fiji, Argentina, el esfuerzo, la motivación los va a mejorar mucho más rápido.

¿El modelo económico es el mismo de Jaguares, con mayoría de acciones de la Unión?

El modelo es ése, la URU tendrá el control deportivo de las franquicias y con algún socio privado para desarrollar parte comercial



¿Y cómo avanza esa parte comercial? ¿Hay socios interesados?

Como todo, en algunos mercados es más fácil que con otros. Brasil, Chile son mercados acostumbrados a este modelo de negocios, empiezan a aparecer oportunidades. Los otros mercados hay que seguir explorándolos. Pero estamos convencidos de que va a avanzar. Estamos evaluando, dentro de esos países, cómo hacer la distribución de la mejor manera posible. Dónde son más viables, dónde hay dificultades, quién sustituye esas dificultades. Es un rompecabezas. Habrá una licitación y se le va a ofrecer a todas las uniones desarrollar equipo profesional, después responderán



¿Cuando va a ser?

En marzo se va a presentar una propuesta a las uniones. Es cierto que los tiempos no son muy grandes, no va a ser rápida la decisión, pero también se viene hablando hace tiempo el tema, aunque no fuera públicamente.



En un proyecto como éste es clave la TV. ¿Hay conversaciones avanzadas con alguna cadena?

En esta parte de América hay 2 o 3 cadenas que son las que lideran el deporte. Algunas han apoyado históricamente al rugby y en la medida que presentemos buen proyecto, no tenemos duda de que van a apoyar.



¿Cómo ve la oposición que han manifestado algunos sectores del rugby uruguayo al proyecto?

Son cuestiones que maneja cada unión, e imagino que en cada club ya están hablando, conversando. Creo que la idea se habrá ido madurando, cambiando modificando o reafirmando su opinión de lo que cada uno pensaba. Es personal. Lo que puedo aportar a este tema, es mi opinión de que eso es lógico. Esencialmente estamos acostumbrados a un rugby amateur. Así como empezaron a cobrar entrenadores, como algunos jugadores se fueron al profesionalismo y en ese momento se generaron opiniones, no podemos pretender que tener equipos profesionales no genere lo mismo. Generará opiniones en contra, algunos tendrán más reparos, con otros será más fácil romper barreras. Hay diversidad de opiniones y que marquen cierto recelo es lógico y entendible, es parte de la pasión de las personas que están en los clubes. Si no no estarían ahí. Estar en el rugby de un club implica tener dedicación, pasión, parte de locura. Esas mismas personas que opinan en ese sentido, que no son diferentes a lo que podemos pensar nosotros, entienden también que existe otro rugby que ya no es tan amateur, que hay chicos que tienen otras expectativas, que compiten contra jugadores de otras realidades, y que es responsabilidad nuestra ofrecer a un chico diferentes formas de crecer y desarrollarse. Así como hay chicos que pretenden desarrollarse y llegar a la primera su club del rugby local, y otro que disfruta de jugar en preintermedia y entrenar menos, y es totalmente válido, y el club tiene que trabajar para los dos, la URU debe trabajar para los dos, para los amateur y para la élite que van a jugar un mundial, que va a tacklear a jugadores de Australia o de Gales, y queremos que lo hagan bien. Necesitamos convivir con los dos tipos de rugby.



Pero no será una decisión de los clubes.

Las decisiones son de todos, no las toma ni la Unión, ni los clubes ni los jugadores, las toma la realidad. Es la que estamos viviendo y sintiendo. Poniendo un ejemplo, Santiago Arata, que se fue a jugar a EEUU, no creo que no sea hincha de de Los Teros, o de Christians o de PSG, el club que lo formó. Él tenía ganas de ser profesional y tomó esa decisión. La URU, Christians, PSG, nos vamos adaptar, porque así es la vida. Nadie decide que se vaya o que se quede, es una consecuencia del desarrollo, de sus aspiraciones, y nuestra aspiración es brindarle todo para que pueda desarrollarse.



¿Por qué dos equipos y no uno solo, teniendo en cuenta el tamaño de mercado?

Es un modelo comercial más interesante y atractivo. No es algo sin fundamentos, ves cualquier liga profesional y la rivalidad entre equipos de una misma ciudad o región, es lo que más llena estadios, entradas, entusiasmo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, un partido contra una franquicia de Australia no genera tanto atractivo. Por eso estamos en esa línea, de Peñarol y Nacional. No es fácil ir con un sola marca, porque con dos todo va de la mano, se mueven muy en bloque a nivel comercial. Es como Antel, que es sponsor de Nacional y Peñarol. Sería difícil que sea el sponsor de Nacional y no el de Peñarol.



En Argentina, hasta esa semana había mucho silencio sobre el tema. ¿Cómo convive el tener dos equipos con Jaguares y el posible equipo de Currie Cup?

Es un hecho, Argentina van ser parte de la liga, como también van a ser parte los proyectos. Tienen cantidad de gente suficiente para el Super Rugby, Currie Cup, dos equipos en la Liga, un campeonato de clubes super exitoso, generando mucha competencia para el rugby amateur. Es más, veo esta liga como la posibilidad para chicos que hoy se están yendo a España, Francia, Alemania, Italia, para que encuentren en América ese mismo desafío y se queden por acá, mucho más cerca de sus familias.

Atenti, en esta muy buena nota de @JPGarcia2 más detalles sobre la Liga Sudamericana de rugby, que empieza a tomar forma. Las provincias argentinas se interesan en el proyecto. Tengo la misma información de que Brasil está llevando el barco adelante https://t.co/USAI8oYXlX — Ignacio Chans (@ignaciochans) 17 de enero de 2019



¿Puede ser un esquema de provincias a cargo de los equipos?

Argentina tiene provincias que son uniones. Rosario, Córdoba tienen el tamaño de Uruguay, ellos podrían desarrollar estas franquicias. También Tucuman, que tiene tradición muy importante. Buenos Aires ni que hablar, si quisiera. Tienen estructuras que ya están armadas y poder económico.



Y las franquicias brasileñas? ¿San Pablo será una base y el sur otra?

Brasil lo veo bárbaro, cuando hablamos con el CEO están muy entusiasmados. Tienen cuatro ciudades muy grandes que pueden desarrollar franquicias.

El proyecto de Liga de las Naciones

Mucho se ha hablado sobre la Liga las Naciones, una idea de Agustín Pichot para reformular la competencia de selecciones. ¿Cómo lo ve?

Es una idea de Agustín que sigue avanzando, que tiene sus personas que están muy a favor, uniones que por cuestión de intereses no lo ven tan bueno para ellos. El planteo de Agustín no es porque esté en contra de ninguna unión, sino para tener rugby más justo, para que todos los países tengan buena competencia, ingresos, poder mantener programas de alto rendimiento. Hoy hay un modelo que está agotado: salvo partidos puntuales los test matches no generan grandes beneficios, las uniones no pueden hacer frente a sus presupuestos. La idea es muy buena, hay que pulirla, hay que encontrar aliados, pero de nuestra parte lo vemos buenísimo. Agustín siempre ha estado muy comprometido a ayudar al desarrollo de los países del tier 2, que los mundiales no sean la única competencia de algunos países, que haya competencia sostenida entre ciclos de mundiales.

Lo que plantea Agustín es muy sencillo. El rugby debe tomar decisión de si quiere quedar en rugby de 10 equipos, exclusivo, elitista, que todo lo lindo y bueno se centra en torno a los mismos o va a una expansión mayor para tener en corto plazo 15, 16 equipos igual de competitivos, y a largo plazo hasta 40, como la FIFA, que hoy piensa hacer mundial de 44. Hoy nosotros no pensamos en esos números porque no tenemos cantidad suficiente de países desarrollados. Pero para tomar la decisión hay que acompañarla e instrumentarla, para que esos equipos puedan crecer.

¿Eso va de la mano del Mundial de 24 equipos?

El mundial de 24 equipos lo antes que peude llegar puede ser en el 2027. No creo que llegue antes de eso. Cuando pensas en desarrollar algo, hay que empezar por algún lado. Todos sabemos que hoy es difícil que los equipos del 15 al 20 puedan sorprender en un Mundial. Si vas del 20 al 24 casi que es imposible, entonces hay que recorrer el camino. ¿Qué es lo atractivo de un Mundial que prácticamente ya sabés los ocho equipos que van a clasificar a cuartos de final?

¿La Liga de las Naciones se concretará en 2020?

Sobre la mesa está, avanzará si están las voluntades para tomar las decisiones y si es el momento indicado.

¿Cómo ve a Los Teros rumbo al Mundial? Llegan en una posición muy diferente hace cuatro años, cuando tenían alrededor el romanticismo de ser amateurs. Hoy hay un plan profesional detrás.

Es complejo de responder porque hay muchos grises. Probablemente hoy tengamos un grupo de chicos que llegan con otra experiencia y preparación y otras posibilidades de encar el mundial de otra manera, pero también vamos a tener un grupo igual de importante que llega de forma similar al mundial anterior. No hay que olvidarse que al mundial van 31 jugadores. Hoy vamos a tener 15 chicos, 17, que van a estar jugando profesionalmente, pero también otros tantos que van a estar en nuestros clubes, en condiciones similares a cómo llegaron los otros en 2015. Ese va a ser el gran desafío.



Muchos de esos que pelean por un lugar son los que jugarán contra Jaguares.

El partido con Jaguares es super importante, es el nivel de un mundial. Es lo que nos va a decir, hoy, que faltan 8 meses para el Mundial, cuánto tenemos que mejorar para estar a al altura de Fiji o de Australia. Dará la pauta de dónde vamos a estar, lo que hay que mejorar en el correr del año. No creo que podamos obtenerlo en otros partidos más parejos y en los que el objetivo va a ser llegar con el equipo motivado, entonado, habiendo jugado de igual a igual a determinados rivales. Con Jaguares va a ser más un partido para ser estratégicos, para no estar por debajo de las expectativas.

¿Fuera de la cancha también es una prueba pensando en 2020 y la Liga?

Es una cosa muy buena, es un partido muy lindo para ir a ver, poder disfrutar a Jaguares en Uruguay, es una gran oportunidad. Ojalá que el estadio se llene, eso buscamos, algo similar a cuando hemos jugado partidos clave. Es una buena oportunidad para ir a disfrutar del Charrúa, de noche, con clima lindo, que vayan niños. Así lo encaró la Unión también, me pone muy contento que no se busque ser taquillero. Se pusieron entradas a 100 pesos, con los niños ratios. Está bueno generar una fiesta y no generar plata. Ojalá la gente acompañe.

Circuito Mundial B

Durante el Seven habló de un Circuito Mundial B. ¿Cuál es el proyecto?

En el Circuuito Mundial tenemos a 12 equipos, algunos bajan y suben pero es muy difícil mantenerse. Siempre son los mismos, por eso la idea es que en vez de apuntar a un solo torneo que clasifique al Circuito, que sean tres o cuatro. Ese sería el número ideal, que se arme una serie, que se acumulen puntos y el mejor sea el que clasifique. Así podrá llegar mejor preparado,en juego, en management, que sea más profesional en todos los aspectos.



¿Sudamérica Rugby es el que empuja esto u otras regiones también?

Se habló en la reunión de regiones de World Rugby y todos estamos de acuerdo en hacer 2 o 3 etapas antes y que Hong Kong sea la última. Un mini circuito, para no jugarse todo en un torneo, en el que los equipos que no tienen tanta chance a veces ni van armados. Poder armar algo más serio.



Imagino que Punta del Este es candidato, aunque la falta de público en los últimos años no ayuda.

Sin duda Punta del Este es un seven con una historia brutal, de los mejores del mundo en ese sentido. Uno viaja por el mundo y la gente asocia la palabra seven a Punta del Este, es una marca en sí misma pero lamentablemente en los últimos años no ha ido gente al estadio. Y un evento sin gente no es un evento. Habrá que ver cómo se logra revertir eso. No creo q sea un tema de rugby en sí mismo, Punta del Este es complejo en los primeros 15 días de enero, hay muchísimas actividades. El fin de semana del Seven en el este había más 40 eventos, competís contra ellos. Habrá que ver cuál es la fecha, el momento, si es mejor entre un fin de semana o entre semana, si está bien que siga siendo en el Campus o más cerca de la playa.



Pero está en la lista de posibles torneos.

Sin duda, pensar en un Circuito sin pensar en Punta no va de la mano.