PIT-CNT hará campaña por el Sí en el 8M y feministas lo ven "contraproducente"

Durante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, el PIT-CNT realizará actividades de campaña a favor del Sí de cara al referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), y desde los movimientos feministas califican como "contraproducente" que se mezclen las reivindicaciones en una jornada tan icónica.

La Mesa Representativa de la central sindical definió este jueves realizar un paro nacional general para el próximo 8 de marzo "en defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras" y, en ese marco, realizar también actos proselitistas en contra de la LUC.

El vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, dijo a El Observador que la decisión se tomó en forma unánime sin "ningún planteo disidente dentro del movimiento sindical". Dirigentes presentes en la Mesa Representativa afirmaron que en diciembre (cuando se tomó la decisión inicial que este miércoles se ratificó), hubo integrantes que sí plantearon sus reparos, pero fueron estricta minoría.

La secretaria general del PIT CNT, Elbia Pereira, argumentó que hay artículos de la LUC que "atacan y afectan a las mujeres", razón por la que el tema debe ser incluido en la agenda del 8 de marzo. "Por ejemplo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, lo que tiene que ver con los tres años fuera de la educación formal, lo que tiene que ver con la vivienda. Sabemos que tenemos un porcentaje muy alto de mujeres que son jefas de hogar que tenemos que hacer frente al tema de vivienda", señaló.

Sin embargo, desde la Intersocial Feminista (organización que nuclea a diversas vertientes de grupos feministas, pero no forma parte del PIT-CNT) señalaron sus dudas respecto a la pertinencia de mezclar las causas.

Valeria Caggiani, integrante de la Intersocial, dijo a El Observador que la organización tiene a los derechos de las mujeres "en primer, segundo y tercer lugar" y que darle un lugar preponderante a la LUC en una instancia como la del 8M a su juicio es "contraproducente" e implica "desacumular".

"Un hecho de reivindicación en la marcha de este año no es el referéndum. Podremos decir 'en marzo a votar Sí', pero el referéndum no es un eje específico de reivindicación. El 8 de marzo es una oportunidad específica que los movimientos feministas tenemos para levantar todos los temas en agenda. A nosotros no se nos va la vida solamente en el referéndum de la LUC", expuso.

De todas formas, Caggiani aclaró que "hay organizaciones de la Intersocial que pueden militar esta causa" e incluso la Intersocial Feminista llegó a integrar la Comisión por el Sí durante el período de reunión de firmas, pero luego decidieron dejarla. "A mí me preguntás sobre la resolución que sacó el PIT-CNT después de la Mesa Representativa y no, no me gusta que ocupe ese lugar tan central. Creo que no puede opacar el 8 de marzo y las reivindicaciones históricas que tenemos", complementó.

López, por su parte, dijo que la idea es realizar un paro general de 24 horas que tenga como objeto central "todas las actividades que se realizan en el marco del día de la mujer trabajadora" y la marcha por distintos puntos del país que se realiza al final de la tarde. Por otro lado, planificarán actividades para hacer durante el resto del día en diversos puntos del país. "Allí se instalará el tema del día de la mujer trabajadora, la perspectiva de género, pero también los aspectos que nosotros entendemos centrales para derogar los 135 artículos de la LUC", explicó y destacó que hoy es el "tema central" del movimiento sindical.

Consultado sobre cómo fue la votación respecto de ese punto, respondió: "Se votó por unanimidad. No hubo discusión sobre ese punto, hubo aportes. No hubo ningún planteo disidente dentro del movimiento sindical".

El llamado desde el oficialismo a "no partidizar"

El diputado colorado Felipe Schipani expresó que desde el oficialismo no harán campaña por el referéndum el 8 de marzo "porque es un día de todas las mujeres y tienen que manifestarse juntas para luchar por sus derechos independientemente de si van a votar rosado o celeste".

Manifestó que "es falaz" que la LUC vulnere derechos de las mujeres. "Escuché a Elbia Pereira diciendo que la LUC removió la obligatoriedad de la educación preescolar cuando nunca fue obligatoria, también que la LUC perjudicó a las mujeres con el tema de los alquileres. Lo contrario, muchas mujeres que viven en pensiones, algunas con hijos, ahora pueden alquilar sin garantía. También habló del sistema de cuidados cuando no hay ningún artículo que refiera al sistema de cuidados. Es una gran falacia que va a aumentando a medida que la ciudadanía se inclina por el No", argumentó.