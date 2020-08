PIT-CNT quiere prevalecer el seguro de paro sobre el “gatillo fácil” de los despidos

Tras cerrar una fórmula que pretende guiar los ajustes salariales en el sector privado durante el llamado período “puente hasta mediados de 2021, el gobierno, las cámara empresariales y el PIT-CNT buscan ahora nuevos consensos en políticas de creación de empleo, sustentabilidad de las empresas y trabajo de calidad.

A partir de las propuestas que presente cada parte, esa mesa que integra una comisión de 12 expertos con participación de trabajadores, empleadores y Poder Ejecutivo elaborará entre fin de agosto y principios de setiembre una serie de recomendaciones con el objetivo de mantener los niveles de empleo y crear nuevos puestos de trabajo; en un contexto marcado por el fuerte deterioro de la actividad económica. Las ideas y sugerencias serán luego presentadas al Consejo Superior Tripartito del sector privado.

En una segunda etapa del diálogo se tratará el mediano plazo, y en una tercera se trabajará en medidas relativas a temas de carácter más estructural.

El gobierno ya puso en marcha hace varios meses algunas herramientas para tratar de evitar los despidos, como incentivos económicos para las empresas que reintegren o incorporen trabajadores, seguros de paro parciales y prórrogas de subsidios de desempleo.

La tasa de desempleo aumentó un punto porcentual en junio respecto al mes anterior y llegó a 10,7%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese al mal registro que se verificó en el sexto mes del año, el mercado laboral muestras algunas señales de recuperación aunque todavía leves.

En las últimas horas el PIT-CNT terminó de elaborar un conjunto de iniciativas que presentará este lunes en una nueva reunión del diálogo tripartito sobre empleo. La lista incluye, por ejemplo, temas relacionados al seguro de desempleo, despidos, ingresos de emergencia y medidas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mypmes) entre otras.

Seguro de paro

La central sindical comparte las prórrogas del seguro de desempleo que está otorgando el gobierno, pero aspira a que esas extensiones sean por 6 meses. El decreto que habilita la prórroga establece que se puede dar hasta por un año. Sin embargo, se está otorgando por 90 días y para extenderlo las empresas deben presentar el trámite nuevamente.

Además, se entiende necesario contemplar la situación de trabajadores zafrales, un colectivo que todavía presenta restricciones importantes para acceder al subsidio. También se plantea aumentar el mínimo del seguro de desempleo. Según el PIT-CNT, en la medida en que el seguro se prorrogue por períodos cada vez más prolongados, es preciso brindar una mayor protección en materia de ingresos al hogar.

Despidos

Por otro lado, se entiende que aunque el acceso a la prórroga del seguro de desempleo no obliga al empleador a volver a contratar al trabajador, existen casos en que las empresas en lugar de utilizar esa alternativa optan directamente por el despido.

Según el PIT-CNT, tomando en cuenta la dificultad para conseguir un nuevo empleo y las consecuencias económicas y sociales a las que un fuerte aumento del desempleo puede conducir, se considera “que es preciso limitar al mínimo el número de despidos”, dice el documento al que accedió El Observador.

El director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano explicó a El Observador que la propuesta es que en la medida que el trabajador tenga posibilidad de acceder al seguro de paro en cualquiera de sus modalidades, las empresas “se abstengan de despedir”.

“No es prohibir los despidos, no es que la empresa no tenga el derecho a despedir, es que los despidos por falta de trabajo no se ejecuten hasta tanto el trabajador tenga algún mecanismo de protección a través de los seguros, porque quizás con el correr de los meses haya modificaciones que posibiliten que el trabajador vuelva a su lugar natural de trabajo y se mantenga la relación laboral”, afirmó.

La central busca establecer un mecanismo normativo sobre este punto que pueda regir mientras dure la pandemia del covid-19. Queda exceptuado de este planteo los despidos justificados por mala conducta.

Ingreso de emergencia

En tercer lugar, el PIT-CNT propone implementar un Ingreso Transitorio de Emergencia, como forma de garantizar a unos 320 mil hogares un ingreso como mínimo de $ 16.300 equivalentes a un Salario Mínimo Nacional (SMN). Ese ingreso está dirigido a la población más vulnerable que hoy ya percibe transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, los desocupados, trabajadores informales y trabajadores que aun percibiendo seguros de desempleo o enfermedad no llegan a un SMN. La implementación de este ingreso tendría un costo mensual de US$ 120 millones. “El objetivo de esta propuesta es amortiguar el impacto económico y social de la pandemia, evitando una disparada de la pobreza y la desigualdad”, señala el PIT-CNT.

Apoyo a mipymes

La central sindical considera que no solo se debe pensar en “préstamos blandos” para micro, pequeñas y medianas empresas, sino que se deben crear subsidios, más allá de las exoneraciones que se otorgan pero que no tienen impacto en las empresas que no están desarrollando su actividad. A eso se suman mecanismos para disminuir costos, como beneficios en los pagos de tarifas públicas (postergación y exoneraciones) y tributos departamentales.

Otro punto propone crear un fondo que otorgue préstamos flexibles y a tasa cero para evitar desalojos y cierres de empresas, en el caso de quienes arriendan locales. “Todas estas medidas deben tener como contrapartida el mantenimiento de los puestos de trabajo”, afirma el PIT-CNT.

Entre febrero y junio de este año, a raíz de la crisis económica generada por el coronavirus, cerraron 7 mil mipymes, según datos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) -en base a datos del Banco de Previsión Social (BPS)-. El 60% fueron unipersonales, lo que equivale a unas 4.200.

Mediano plazo

Apostando al mediano plazo, se considera necesaria la formación de los trabajadores que están en seguro de desempleo o desocupados, pero tomando en cuenta qué sectores son los que presentan mayores posibilidades para propiciar la salida de la crisis. También se plantea la creación de un registro sectorial de trabajadores desvinculados del mercado laboral, tanto para su capacitación como para su futura re-vinculación al mercado.

Información estatal

Para poder trabajar con un conocimiento más rápido y certero respecto a cómo evoluciona el mercado de empleo, el PIT-CNT considera imprescindible contar con datos de seguro de desempleo actualizados por sector de actividad y región geográfica, así como el ingreso medio que reciben por este subsidio (sea causal suspensión, reducción o despido). “Es fundamental, por ejemplo, saber de primera mano cuál es la trayectoria de los trabajadores que van saliendo del seguro de desempleo”, dice el texto.