Plaza Rural: 20 años facilitándole los negocios a los productores

El consorcio de escritorios Plaza Rural cumplió 20 años en el mercado y su primer presidente, Gerardo Zambrano, y el actual, Álvaro García, recordaron a El Observador los mejores momentos de un equipo de firmas rematadoras que se conformó para probar un sistema de ventas que está consolidado, de la mano de una constante incorporación de innovaciones, con nuevas metas y buenas perspectivas.

Plaza Rural realizó su primer remate por pantalla después que la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay organizara una venta virtual para probar un nuevo sistema de comercialización, recordó Zambrano. Entonces, el rematador se convenció de que el sistema de ventas ganaderas por pantalla “llegaba para quedarse, con potencial muy importante”.

García recordó esa primera venta y cómo, en medio del remate, los vendedores coincidieron en que por lo bien que iban las operaciones era necesario fijar una nueva fecha. Así fue como 15 firmas rurales de todo el país se organizaron y conformaron el grupo Plaza Rural, que en principio se pensó como un consorcio de ventas ganaderas para países de la región.

Con la llegada de la fiebre aftosa y la imposibilidad de mover los ganados las ventas se centraron a nivel nacional, se armó una directiva del consorcio y los negocios por pantalla comenzaron a mostrarse como una nueva iniciativa, muy eficiente para vender y para comprar.

Para Zambrano, una de las grandes bondades del sistema es que los ganados son filmados en los establecimientos. Eso no solo acompañó al momento, en el que los animales no podían moverse de los campos, sino que también sirvió para que esos ejemplares que no se colocaban “continuaran comiendo el mismo pasto”.

Para los clientes lo más atractivo fue la forma de comprar animales, “como por catálogo”, destacó el rematador.

Con el tiempo se formó un grupo de inspectores profesionales y se añadió la administración de diferentes bancos, “fue un combo que hizo al éxito”, resaltó Zambrano, quien mencionó que con el paso de las ventas fueron agregándose a la pantalla nuevas herramientas y servicios que se fueron adaptando a los cambios del mercado.

Combo perfecto

“Buscamos la mejor forma de ofrecerle un servicio a quienes compran y venden, logramos un volumen importante y bajamos los costos de intermediación. Logramos un negocio particular en el que el ganado está en el campo y hay una puja, fue el combo perfecto y así lo impulsamos”, agregó.

Para el primer presidente del consorcio, el balance de las operaciones en las primeras dos décadas es bueno y el mejor resultado es “haber formado un grupo compacto en el que entendimos que a pesar de ser colegas y competidores, potenciados todos somos mejores”.

Consolidación

Para García, tras su primera venta Plaza Rural se ha ido consolidando y hoy, viendo la historia del consorcio junto a sus compañeros, se llegó a la conclusión de que “parece que fue ayer cuando empezamos”, contó.

Los primeros 20 años pasaron rápido, indicó, entre períodos de venta buenos, regulares, muy buenos y malos, en los que el grupo se ha ido tecnificando y aggiornando a los tiempos.

“Cumplimos 20 años y somos líderes en el mercado de remates por pantalla y vamos por más”, enfatizó.

Sangre nueva

García resaltó que hay una nueva generación de vendedores desarrollándose en Plaza Rural, rematadores que cuando el consorcio inició sus actividades “eran niños de 10 años y hoy con 30 conocen el negocio, porque se criaron en él y son las sangres nuevas que sin duda continuarán con el desarrollo de Plaza Rural”.

Aseguró que el consorcio seguirá apostando a nuevas metas y nuevos servicios para los clientes, con tecnologías como las que han implementado en estos años en el mercado, como la preoferta, los seguros de vida para el ganado, el fideicomiso o la calculadora del Precio Justo.

Todas estas “son cosas que le sumamos al mercado y que nos hace superarnos”, concluyó.