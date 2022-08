Plaza Rural colocó el 97% de su oferta y hubo subas de valores

Plaza Rural cerró su primera venta de agosto con un 97% de colocación y aumento de valores en varias categorías.

Con el financiamiento del Banco República y desde el hotel Cottage, los escritorios socios colocaron 3.226 vacunos.

Esta fue la venta N° 251 y una de las dos que se harán este mes, en una nueva apuesta del consorcio que implica realizar comercializaciones más seguido, para darle a los clientes más oportunidades de vender y/o acceder a los ganados.

Como es habitual, los clientes pudieron aprovechar varios beneficios y herramientas financieras, como descuentos por pagar al contado o preofertar, créditos del BROU, adelantos y flete gratis para el primer lote de terneros vendido.

Aumentos de hasta 11%

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía e integrante de Plaza Rural, indicó que este fue un remate muy bueno, que sabían tendría demanda ya que hubo un buen movimiento de preofertas en la previa, así como consultas por parte de los clientes.

“En algunas categorías sorprendió la mejora en los promedios”, indicó el rematador.

Los terneros promediaron US$ 3,05 por kilo, con un aumento del 3% con respecto al remate pasado; la vaca de invernada US$ 2,24 (3,82% más); los novillos de uno a dos años US$ 2,88, 4,33% más que la venta pasada; y los de dos a tres años se valorizaron en US$ 2,96 y mostraron un aumento de 11,79% frente al remate N° 250. Esos valores “confirman un poco lo que veníamos diciendo, un mercado más demandado que ofertado, y era lógico que se dieran esas subas, en el entorno de 3 y 4%”, comentó.

Por otro lado, Zambrano dijo que hay buena expectativa de que, a medida que se acerque la entrada de la primavera habrá “una tónica similar, por lo menos hasta octubre o noviembre”.

Un nuevo Plaza Rural

Las inscripciones para el remate N° 252 ya están abiertas y continuarán hasta el lunes 8 de este mes. La próxima venta del consorcio se hará en tres jornadas, el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, desde la hora 9 desde el Cottage.