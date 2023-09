Plebiscito del PIT-CNT tensiona al FA por críticas de Orsi y Bergara mientras Cosse compra tiempo

Cuando en agosto se confirmaba que un plebiscito del PIT-CNT era ineludible y recién despuntaban las negociaciones en un Frente Amplio dividido, algunos dirigentes llegaron a manejar en conversaciones reservadas que los candidatos –como aspirantes a representar a toda la fuerza política– no tuvieran que pronunciarse por sí o por no.

La idea nunca avanzó, pero allegados a Yamandú Orsi llegaron a trancar entonces ante esa eventualidad que, por la vía de los hechos, parecía resolverle el dilema político a Carolina Cosse.

Esos entretelones, anecdóticos a esta altura, pintan por estos días la inquietud que la coalición de izquierdas busca dirimir en su interna. Un grupo espejo del Secretariado Ejecutivo empezó este viernes la discusión en la Huella de Seregni, aunque sin llegar a un acuerdo sobre cómo reglamentar la "libertad de acción" consagrada en el artículo 24 de los estatutos frentistas.

El ámbito, integrado por Daniel Mariño (secretario político del FA), Juan Castillo (Partido Comunista), Gabriela Luna (MPP), Claudia Hugo (Asamblea Uruguay), Juan Andrés Roballo (Fuerza Renovadora), Daniela Brandon (Partido Socialista), Darío Mendiondo (Nuevo Espacio), bases de Montevideo, Canelones y el interior, volverá a juntarse el jueves 5 para bajar un documento tentativo.

Mientras tanto, la intendenta de Montevideo es la única entre los precandidatos de izquierda que ha mantenido la cautela sobre la papeleta del PIT-CNT, mientras sigue comprando tiempo bajo la premisa de que formalmente el Frente Amplio, hasta que no laude el Plenario del 14 de octubre, todavía no ha tomado posición. Entre sus aliados ven como "lógico" que aún cuando varios de sus respaldos se han alineado a la iniciativa popular ella preserve la neutralidad como postulante que pugnará por representar a todo el FA.

En su entorno siguen de cerca la convocatoria de este domingo al Comité Central del Partido Comunista, un sector de rápidos reflejos para no soltarle la mano al movimiento sindical incluso cuando la papeleta finalmente aprobada –que como punto más sensible elimina las AFAP– no es la que los propios sindicalistas comunistas querían en la interna, e incluso hace ruido a los dirigentes más vinculados al FA.

Pese a la falta de convicción de algunos, el Partido se encamina a "no quitarle la pata al lazo" y acompañar la iniciativa que por la vía de los hechos ya está movilizando a las bases, indicaron fuentes políticas a El Observador. Tanto socialistas como comunistas dan por hecho que una vez pasado este hito será necesario conversar el tema con Carolina Cosse.

"¿Los que plantean no acompañar al movimiento sindical no tienen previsto que eso puede ser en contra en las elecciones que viene?", había cuestionado en Nada que perder el senador Óscar Andrade en una entrevista en la que también confesó que no se hubiera amputado la posibilidad de mantener un ahorro individual público, en lugar de eliminar por completo ese pilar, como establece la papeleta.

En la reunión de este viernes en la Huella de Seregni, según supo El Observador, las bases y algunos dirigentes coincidieron en pedir que los candidatos "no hagan punta en la campaña" con el plebiscito incluso cuando así lo habilita la libertad de acción, para no generar hacia abajo una corriente de opinión contraria al impulso de varios otros compañeros.

Camilo dos Santos

Partido Comunista

El planteo es parte de una lectura crítica para cierta parte de la orgánica con el rol de Orsi y el senador Mario Bergara, quienes han sido categóricos en rechazar la controversial papeleta, cuestionada también por varios sindicatos, empresarios y economistas. Desde sus sectores, en cambio, defienden su libertad como candidatos para pronunciarse.

La aplicación de la libertad de acción sobre los candidatos será uno de los temas a dirimir en la interna durante la próxima semana, mientras que la dirigencia discute si establecer en blanco sobre negro que el presidente del FA, Fernando Pereira, deberá garantizar su "neutralidad" en este punto.

"La seguridad social es un tema en el cual debemos matizar las diferencias priorizando la unidad", dijo Pereira el pasado lunes ante la Mesa Política, según reconstruyó El Observador.

El otro "nudo" sin acuerdo, tal como adelantó el jueves El País, es si las "casas comunes" –como los comités de base y sedes frentistas– deben ser neutrales. De momento hay acuerdo en que la Huella de Seregni no se prestará para la recolección de firmas, pero hay discrepancias en cómo funcionarían los comités si quisieran ser parte de la campaña.

"No me imagino a ningún comité ni a ningún sector coartando la libertad de algún militante que esté a favor de esta iniciativa. Ahora, si el FA resuelve no promover la juntada de firmas, es real que como fuerza política no puede poner toda la carne en el asador", dijo este jueves Yamandú Orsi a El Observador.

El intendente de Canelones añadió que no firmará la papeleta porque, estando en contra del plebiscito, "sería una incoherencia" hacerlo.

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, confió en tanto en "la madurez del Frente para ejercer la libertad de acción de una manera constructiva". "Para los que consideramos al plebiscito una buena herramienta, la libertad de militar debería abarcar a todos los niveles, a los militantes de sectores como a los de las bases, muchos no sectorizados y deberían habilitarse los comités con la misma libertad que cualquier otro espacio para hacerlo o no hacerlo. Nos importa que sea en el marco del respeto a todas las posiciones y con apego a la verdad. Vamos a estar en medio de una campaña y para muchos el triunfo del plebiscito generaría bases muy interesantes para priorizar otro debate desde el diálogo social por una reforma integral, justa y solidaria", dijo a El Observador.

Los seregnistas, que respaldan la candidatura de Bergara, se mantienen firmes en que las "casas comunes" del FA no se presten para la recolección de firmas.

Darío Mendiondo, dirigente del Nuevo Espacio –uno de los sectores que respalda la precandidatura de Cosse pero que no militará el plebiscito–, consideró en tanto: “Está muy claro en todo esto que la discusión en el FA no es con el PIT-CNT, es con la derecha, con la reforma jubilatoria. Ellos con su estrategia, nosotros con la nuestra, compartimos el objetivo común de luchar contra esta reforma”.