Pocos lo esperaban, pero se desploma el precio del novillo gordo

Desde mayo de 2021 el novillo no caía por debajo de US$ 4 por kilo. Eso es lo que sucedió esta semana con la propuesta de valores por parte de algunos frigoríficos. Se acentúa el desplome del ganado gordo, aunque con un ajuste más moderado que el de la semana pasada.

Lo que no se modera es la baja de precios que está proponiendo China para la carne vacuna que, según brokers e industriales consultados, en esta semana ha mostrado un retroceso de hasta US$ 500 por tonelada para algunos cortes.

En este escenario internacional, aumenta la cautela industrial y la demanda por ganado es muy restringida.

En Uruguay en un mes el precio del novillo cayó un dólar. Hay plantas que ya están proponiendo entre US$ 3,80 y US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza. Hay plantas sin operar y otras anotando sin pasar precio. Las entradas se extienden hacia la segunda semana de octubre. Si hay alguna necesidad puntual por los ganados, se puede llegar a pagar algo más en lotes de calidad. “No hemos concretado negocios por debajo de US$ 4”, contó Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales. Aparece algo más de oferta, sin ser abultada. Hay resistencia a convalidar este desplome, en un escenario que sigue siendo claramente bajista.

Para la vaca gorda la propuesta de la industria está entre US$ 3,60 y US$ 3,70 y va de US$ 3,70 a US$ 3,80 para la vaquillona.

Carlos Pazos

La faena de vacunos en niveles bajos, desde hace varias semanas.

Freno industrial

Es determinante el freno en la actividad industrial, que entre la primera semana de junio hasta la semana pasada registró una caída interanual de 26,4% en el volumen faenando. La semana pasada volvió a quedar debajo de las 40.000 cabezas: 37.278 vacunos.

Aunque China mantuvo en agosto niveles récord de importación de carne vacuna, según los datos de Aduanas que salieron esta semana, Brasil se queda con la mayor parte de la torta. Mientras en Uruguay cayeron las exportaciones en agosto, en el país norteño fueron récord. Con un novillo que sigue cotizando abajo de Uruguay y que al 20 de setiembre mostraba el menor promedio desde diciembre de 2021: US$ 3,85 por kilo.

La fuerte corrección de precios para la carne vacuna que se viene señalando por diferentes operadores de mercado aún no se traslada con tanta nitidez en el precio de exportación que publica semanalmente el Instituto Nacional de Carnes (INAC), con un delay entre la concreción de negocios y precios reportados. La semana pasada la tonelada promedió US$ 5.300, según INAC. Y en los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.098.

EO

Mercado muy climático

En un mercado muy climático, con lluvias de menor volumen que han llegado principalmente al norte, aumenta la incertidumbre e incide en las decisiones del productor.

En el mercado de reposición predomina la cautela y el gordo arrastra los precios a la baja. Todas las categorías tuvieron flechas rojas en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) de esta semana. El ternero ronda los US$ 2,95, la ternera pasó los US$ 2,86 y la vaca de invernada, US$ 2,06.

Desde el sector feedlotero se ha manifestado preocupación por un enlentecimiento en la salida de los ganados de los corrales, con demoras hasta 30 días, y un encarecimiento fuerte de costos. “Cada día que un animal está pronto en el corral es un día de ineficiencia y si a eso le agregamos una corrección de precios tan violenta como la que hubo, ha sido muy dolorosa la experiencia”, apuntó Basso.

En lanares se da una corrección estacional de precios. Hay un alza de la oferta. Las cotizaciones siguen en baja y esta semana rondan los US$ 3,30 para el capón y US$ 4 para el cordero, con entradas de mediados de octubre en adelante.

El valor de la tonelada de carne ovina exportada quedó por debajo de la bovina la semana pasada, con un promedio de US$ 4.886 frente a US$ 5.058 de la semana anterior. En los últimos 30 días móviles el precio fue de US$ 5.145. Y en lo que va del año alcanza los US$ 5.208, 4,4% por encima de los US$ 4.986 de un año atrás.