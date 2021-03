Polémica por propuesta de un sticker para identificar comercios con 100% de vacunados

Una iniciativa lanzada por un particular a través de la plataforma LinkedIn propone identificar con un sticker que sea visible al público a todos los locales del país que tengan al 100 % de su personal vacunado contra covid-19. La propuesta, que despertó polémica en la propia red social, generó silencio en las gremiales mientras que fue rechazada por la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

El promotor de la idea, Federico Revello -director de Day 36 digital agency- consideró que la misma debería ser "una iniciativa privada" y en la que no necesariamente debería estar involucrado el gobierno, "ya que sería ponerlo en un lugar incómodo".

"Entre una cafetería, local comercial, gimnasio, etcétera, que estén todos vacunados y otro que no, voy a optar por el primero. Respetamos tu derecho a no vacunarte, respeta el nuestro a estar informados para decidir si te elegimos o no", agregó Revello en el texto que acompaña la iniciativa.

En diálogo con El Observador, Revello consideró importante "colaborar y remangarse" cuando los problemas de una sociedad tienen que ver con la vida, ya sea la suya o la de otros. La propuesta, que tiene como objetivo que los clientes puedan decidir ir a un lugar de acuerdo a si el personal está vacunado o no, fue pensada del mismo modo que lo pensaron en aquellos locales que exhiben distintos permisos de habilitación, como el vinculado al reglamento bromatológico nacional.

La iniciativa recibió críticas no solo por parte de algunos usuarios de LinkedIn, también Fuecys le bajó el pulgar. "Nos parece una práctica claramente discriminativa y lo que va a hacer es profundizar las diferencias que tenemos en la sociedad", aseguró el presidente del sindicato, Fabio Riberón. "¿Por qué nunca pensamos en hacer una campaña de los locales que respetan 100% la seguridad y las normas laborales y sí lo vamos a hacer con las vacunas cuando todos sabemos que es una cuestión voluntaria?", se preguntó.

Riberón opinó que esto debe seguir apuntando a una "responsabilidad voluntaria" y consideró que si se quiere ir a políticas de otro tipo se deben extender a todos los ámbitos. "Si es parte de una campaña donde en realidad vamos a profundizar las formalizaciones en todos los aspectos de las leyes que tiene el Uruguay entendemos que es correcto, pero si es solamente una cuestión parcial para visualizar el tema de las vacunas no la apoyamos", agregó.

Sin embargo, Revello rechazó las críticas, apuntó contra quienes creen en las teorías conspirativas y redobló: "¿Quién se hace cargo de las personas que se pueden contagiar en los locales?". Recordó que la población tiene todas las posibilidades de vacunarse de forma gratuita, sin importar el nivel socioeconómico u otros aspectos, como la religión. "Yo respeto que todos podamos tomar decisiones que afecten nuestra propia vida pero cuando perjudican a otros, ¿qué se hace?", subrayó.

Por otro lado, señaló que son muy pocas las personas que no se pueden vacunar y, en ese caso, se pueden buscar alternativas. Además, recalcó que la propuesta no apunta a identificar a cada trabajador en particular, sino que es a nivel general.

En tanto, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios optó por no pinar sobre la iniciativa sin antes hacer las consultas pertinentes y un análisis con más profundidad.